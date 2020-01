Děti a mladiství se o svátcích opíjeli rumem, griotkou i medovinou. Odhalily to kontroly České obchodní inspekce, které obcházely vánoční trhy i další prodejny. Zákon o prodeji alkoholu nebo tabákových výrobků porušilo přes 80 procent navštívených podniků, vyplynulo ze šetření. ČOI dodává, že hříšníkům hrozí pokuta až do výše jednoho milionu korun. Policie pak za přestupek hrozí sankcí 150 tisíc korun. Podle předběžných výsledků Češi za rok 2019 propili rekordních 90 miliard.

„Na východě Čech inspektoři zjistili, že téměř 80 procent obchodníků prodalo alkohol mladistvému a tím porušili zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,“ uvádí Česká obchodní inspekce v šetření, které učinila během adventu. Nejvíce si pak mladiství podle průzkumu pochutnávali na horké medovině, rumu či na griotce.

Pro srovnání, za třetí čtvrtletí odhalily kontroly, že se prodat alkohol mladistvým nebojí více než polovina různorodých podniků. Mluvčí ČOI Jiří Fröhlich pro Blesk Zprávy avizoval, že o adventu čísla povyskočí, a to i přes to, že hříšníkům hrozí i milionová pokuta.

Policie se během Vánoc na alkohol nezaměřovala. „O vánočních svátcích jsme neměli žádné bezpečnostní (plošné) opatření na kontrolu dodržování zákazu nalévání alkoholu nezletilým osobám. Obdobné kontroly probíhají standardně poté, co dostaneme podnět od občanů či institucí,“ uvedl mluvčí Ondřej Moravčík z Policejního prezidia s tím, že v případě, že se na přestupek přijde, tak hrozí podnikům pokuta ve výši 150 tisíc korun. ČOI v tiskové zprávě nicméně uvádí, že se částí kontrol v roce 2019 policie účastnila.

Dětí bez zkušeností s alkoholem je menšina

Každé desáté české dítě má přitom první zkušenosti s alkoholem podle průzkumu 1. lékařské fakulty už od 11 let. Neochutnají ho ale v restauraci, častější je popíjení doma v rodinném kruhu.

„Pokud se bavíme o věku do 18 let, tak víceméně 8 až 10 procent reprezentuje skupina, kde je to téma, které bychom měli řešit. Dětí, které nemají zkušenost s alkoholem nebo opilostí, je menšina,“ dodal pro Blesk Zprávy již dříve adiktolog Michal Miovský v pořadu Epicentrum.

Dospělí Češi se pak v roce 2019 postarali o rekordní hodnoty v prodeji. Podle prvních průzkumů se v tuzemsku odkoupil alkohol v hodnotě 90 miliard korun, což je o 5 miliard více, než tomu bylo v roce 2018.

„Loni utratili dle odhadu na základě dat Eurostatu v restauracích, hospodách a kavárnách rovněž rekordní sumu 175 miliard korun, tedy o 100 miliard korun více než ještě v roce 2000. Jejich výdaje za restaurace, hospody či kavárny tedy narůstají citelně rychleji než výdaje za alkoholické nápoje v obchodech,“ doplnil ekonom Lukáš Kovanda v tiskové zprávě.

Statistiky ale ukazují i jednu pozitivní zprávu. Lidé v rámci svých výdajů dávají na alkohol méně. Zatímco v roce 1995 dávali ze svého přijmu 5,4 procenta na alkohol, nyní je to „jenom“ 3,3 procenta.

I toto číslo je ale jedno z nejvyšších v Evropě. Češi se dělí o bramborou medaili ve spotřebě s Polskem. Na prvním místě jsou pak Estonci následovaní Lotyšskem a Litvou.