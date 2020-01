Už dvě výhry přes jeden milion korun padly od nového roku ve Sportce. V prvním případě 20 milionů, ve druhém vytáhl šťastlivec první ve Sportce ve středu, a to víc než 50 milionů. Jsou to první dvě částky, které budou podléhat srážkové dani, kterou pro výhry z hazardních her od nového roku zavedla vláda Andreje Babiše (ANO). Protože daň činí 15 procent, ministerstvo financí jen z těchto dvou výher získá deset milionů korun. A to je teprve začátek ledna.