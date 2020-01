Česko se nachází uprostřed přechodu na nový televizní vysílací standard DVB-T2. Česká televize už jej nevyužívá a novinka se od 8. ledna dotkne i komerčních stanic v Praze a okolí. Předcházely tomu dlouhé přípravy a hlavně investice ze strany domácností – Češi si museli pořizovat nové televize či set-top boxy. Přitom relativně nedávno to museli řešit kvůli původnímu vysílání DVB-T. Nastává tak otázka, zda za pár let opět nebudou muset dělat drahé nákupy kvůli možnému DVB-T3.

Standard DVB-T, který ještě stále používá většina Česka a který znamenal nástup digitálního vysílání, začal na našem území platit v testovacím režimu v roce 2005 a do ostrého provozu se dostal v roce 2008. Tzv. analogová tma, kdy už bylo v Česku možné sledovat televizi jen přes DVB-T, nastala na konci roku 2011.

Dřívější vysílání totiž bylo analogové a šlo o zcela původní způsob šíření televizního a rozhlasového signálu, který byl vynalezen, když došlo k vynálezu televize. Vše bylo přenášeno přes elektromagnetické vlnění. Podrobné technické specifikace jsou složité, nicméně šlo o to, že informace o barvách a zvuku se modulovaly. Každá stanice měla svoji vlastní frekvenci.

Problém s touto technologií byl, že signál mohl být často rušen a výsledný obraz nebyl zrovna dvakrát kvalitní. Protože se navíc používal kódovací systém PAL (ještě dříve SECAM), nebyl ani čistý. A dalším problém bylo, že jeden analogově vysílaný program zabíral relativně velkou část kmitočtového spektra, tudíž bylo omezené množství stanic, které mohly vysílat – víc jich spektrum nepojalo.

Už na konci 90. let proto začal ve světě vznikat zmíněný digitální vysílací systém DVB-T, který tyto problémy do jisté míry řešil. Do kmitočtového spektra bylo možné umístit násobně více stanic, čímž se k divákům dostala výrazně bohatší nabídka – jen díky tomu mohly vzniknout stanice jako Prima Zoom, Prima Cool, Prima Krimi, Nova Cinema, Nova Sport, Nova Gold apod. Nový obraz byl čistý, dostal základní formu 16:9 (oproti dřívějším 4:3), kterou mohou zobrazit širokoúhlé televize, teletex získal prvky internetu a vysílače k pokrytí stejného území nemusely vysílat tak silně.

Proč vůbec přichází DVB-T2

Nicméně i když byl DVB-T vyzdvihován, stejně se od něj nyní v Česku upouští. Důvod na první pohled nemusí být jasný, a je to proto, že je jiný než u původního přechodu. Nesouvisí s obrazovou revolucí, ale tím, že se mezinárodní Telekomunikační unie a následně i Evropská unie rozhodly, že část frekvencí, kde dnes vysílají televize, musejí připadnout mobilním operátorům.

Konkrétně na těchto kmitočtech vzniknou datové sítě nové generace 5G. Bude jich uvolněno 30 procent, což by znamenalo, že diváci by přišli o téměř třetinu všech programů. Na některých územích v Česku by dokonce přestala vysílat Česká televize. Takže aby bylo zachováno vysílání, jak jej máme dnes, musel být vymyšlen nový vysílací standard, který zajistí, že stanice budou moci operovat na menším množství kmitočtů.

Tak vzniknlo DVB-T2 a s tím i povinnost lidí pořídit si novou techniku, byť si jí museli pořizovat jen před pár lety kvůli nástupu DVB-T. Konkrétně je třeba zakoupit televizor s tunerem DVB-T2 a kodekem HEVC či set-top box DVB-T2/HEVC.

Co bude dál?

Šlo tedy o dvě investice do televizní techniky v každé české domácnosti během posledních deseti let. Mnoho Čechů se proto začalo ptát – bude se tohle dít pravidelně? Každých pár let půjdeme na nákup krabičky k televizi?

Zatím to vypadá, že ne. DVB-T3 se neplánuje, není k tomu důvod a ani o to není zájem. Rozhodlo o tom konsorcium DVB v průběhu roku 2018, které tyto standardy vyvíjí. V současnosti mají lidé zajištěné televizní vysílání na dlouhou dobu.

Pozornost tak může být plně upřena na příchod DVB-T2. Nástup standardu nastal v listopadu minulého roku, jako první přestala v DVB-T vysílat Česká televize a Český rozhlas. Komerční televize tento přechod čeká nejdříve v Praze a okolí, a to minutu před půlnocí ve středu 8. ledna. V té chvíli začne fungovat první vysílač DVB-T2 Praha-Žižkov. Znamená to, že pokud lidé do té doby nepořídí novou techniku, své oblíbené pořady typu Ulice či Ordinace v růžové zahradě už nenaladí.

Kdy vypnou starý typ vysílání | archiv, O2

Řeč je o stanicích Barrandov TV, Barrandov Kino, Barrandov Krimi, Noe TV, Nova, Nova Cinema, Óčko, Óčko STAR, Prima, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Prima Max, Prima Krimi, CNN Prima News, Prima +1, Seznam TV, Šlágr TV, Šlágr 2 atd.