Prodejci hlásí kvůli přechodu na nový standard vysílání DVB-T2 v porovnání s loňským rokem několikanásobné nárůsty prodejů televizí a set-top boxů. Mluvčí největšího českého e-shopu Alza.cz Patricie Šedivá ČTK řekla, že nejlevnější set-top boxy, které stojí kolem 500 korun, se vyprodaly okamžitě. Podle většiny obchodníků, které oslovila ČTK, nejčastěji lidé nakupují set-top boxy v ceně do 1000 korun. Přestože většina diváků o změně vysílání ví, nechává podle ředitele TP Vision Petra Valouška výměnu přístroje na poslední chvíli.

Přechod na DVB-T2 začne v Praze a ve středních Čechách z vysílačů Žižkov a Cukrák. Minutu před půlnocí 27. listopadu České Radiokomunikace vypnou vysílání programů České televize ve stávajícím standardu DVB-T. Od té doby lidé naladí jen signál v novém standardu DVB-T2. Jako poslední přijdou příští rok na konci května na řadu vysílače na Zlínsku.

„V současné době stále většina zákazníků používá televizor pro příjem klasického lineárního vysílání. Zvláště u mladší a střední generace ovšem roste obliba služeb TV on Demand, jako je například Netflix, HBO nebo Voyo, které umožňují přehrát kdykoliv některý z nabízených pořadů,“ uvedl Valoušek z TP Vision, výrobce televizorů Philips pro ČR. Odhaduje, že do pěti let výrazně vzroste počet diváků, kteří budou mít předplacenou některou z těchto služeb.

Tři tisíce na novou televizi: Česko podpoří přechod na DVB-T2 kampaní za miliony

Velké procento Čechů není na přechod připraveno

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) je na přechod na DVB-T2 připraveno kolem 60 procent lidí, kterých se to týká. A to procento se každý den s blížícím se přechodem zvyšuje, uvedl na dnešní tiskové konferenci. Některým prodejcům vycházely průzkumy ale jinak. Podle e-shopu CZC.cz nebyla na přechod připravena na konci října až polovina Čechů.

„Tím, že se aktuálně tento měsíc vypíná vysílání v Praze, jsou nejsilnější prodeje pravě tady a v okolí. Zhruba od 40. týdne (od konce září) se počty prodaných kusů rapidně zvyšují a minulý týden jsme prodali cca 3000 set-top boxů napříč cenovým spektrem,“ řekl ČTK marketingový manažer prodejce elektroniky Electro World Tomáš Kovářík.

Televizní vysílání se mění: Rady, jak se připravit na DVB-T2! Kdy vypnou starý typ u vás?

Prodej elektroniky se stále zvyšuje

Firmě HP Tronic, jejíž součástí jsou i prodejci Datart a Euronics, se v listopadu oproti předchozímu měsíci zvýšil prodej set-top boxů o více než 80 procent a prodej televizí o 30 procent. Podle Pavly Hobíkové, mluvčí e-shopu Mall.cz, rostou ale prodeje postupně už od dubna 2018, kdy byla novinka oznámena. V současnosti k nejprodávanějším set-top boxům patří Tesla TE-380 mini, Tesla TE-310 a SENCOR SDB 5002T, uvedla.

Meziročně jde podle Hobíkové o nárůst v řádech stovek procent. K nejprodávanějším televizím patří Sony KD-55XF7596 s 4K Ultra HD a úhlopříčkou 139 centimetrů (55„). „Na ten největší nápor, který ještě očekáváme, jsme připraveni a dostatečně předzásobeni. Skladem máme tisíce kusů od různých modelů,“ dodala.