V celém Česku se bude postupně vypínat pozemní vysílání televize DVB-T a bude ho nahrazovat modernější DVB-T2. To už díky přechodovému souběžnému vysílání řada lidí sleduje dnes. Nový typ pozemního vysílání přitom slibuje kvalitnější příjem i nové programy. A také by měl uvolnit kmitočty, které budou využívat telefonní operátoři pro mobilní internet. Na druhou stranu těch, kdo si platí satelit, kabelovku či IP TV, se stejně jako v minulosti změna netýká a budou moci sledovat televizi stejně jako dosud. Tři tisíce na novou televizi: Česko podpoří přechod na DVB-T2 kampaní za miliony

Co dělat s anténou na bytovce?

Ti, kdo používají společnou televizní anténu, se musí připravit na to, že je kromě výměny televizního přijímače nebo koupě set-top-boxu čeká ještě úprava společné antény. Společná anténa totiž využívá tzv. kanálové vložky, díky nimž se z antény dostává signál do kabelů rozvedených po bytovce. Přechodem na DVB-T2 se budou měnit vysílací kanály a bude nutné přeladit nebo vyměnit tyto vložky. To by měl u profesionální společnosti na úpravu antén objednat správce či majitel domu. I tuto změnu budou muset na některých místech provést dvakrát, nejdříve ze staré sítě na přechodovou a podruhé z přechodové na DVB-T2. V Praze už brzy vypnou televizi. Jak se připravit na nové digitální vysílání?

Co dělat s vlastní anténou?

Anténu, ať už venkovní, nebo pokojovou, nemusíte v souvislosti s přechodem na DVB-T2 měnit. Ani je nebudete muset natáčet jiným směrem,vysílat se bude ze stejných vysílačů. Pozor byste si měli dát jen v případě, pokud využíváte zesilovače signálu. DVB-T2 bude kvalitnější, a zesilovač by mohl působit naopak rušivě.

Jak přechod na nový signál vyřešit?

Možností, jak přijímat televizi i po modernizaci vysílání,je hned několik a liší se vřadě parametrů. Kupříkladu při nákupu nové televize či set-top boxu budete muset zaplatit počáteční investici, ale poté už budete přijímat televizní signál zdarma. Druhou možností je za několik stovek měsíčně platit službu satelitní, kabelové nebo IP TV společnosti, která vám nabídne násobně více programů a v lepší kvalitě. A postará se i o instalaci a servis potřebné techniky, kterou často i pronajímá. Budete ale muset platit pravidelně.

