„Jaký to rok... Ani se to nesnažím shrnout - ale nic by nebylo možné bez vaší podpory. Takže děkuji! Tato nadcházející dekáda lidstva rozhodne o jeho budoucnosti. Udělejme to nejlepší, co můžeme. Musíme dělat nemožné. Tak pojďme začít. Šťastný Nový rok,“

vzkázala v průběhu silvestrovského večera 16letá aktivistka Greta Thunbergová.

What a year... I won’t even try to summarise it - but nothing would have been possible without your support. So thank you!

This coming decade humanity will decide it’s future. Let’s make it the best one we can.

We have to do the impossible.

So let’s get started.

Happy new year! pic.twitter.com/SXTmdyBpkP