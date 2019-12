Nevařit, ale objednat si jídlo, je trend, který pronikl i do Česka. A projevuje se už i o Vánocích. Čím dál víc lidí si na Štědrý den radši jídlo objedná, než aby ho trávilo u sporáku. Každá třetí objednávka je na pizzu. Lidé ale víc než v jiných dnech objednávají z restaurací českou klasiku. Kurýři tak vozí ve sváteční den řízky i kapra.

Počet lidí, kteří si na Štědrý den objednávají jídlo, rychle stoupá. Od roku 2016 do roku 2018 přibyla tento den polovina objednávek. Letos to ale bylo ještě dvakrát tolik než loni (a trojnásobek oproti roku 2016). Vyplývá to ze statistik největší české služby na dovoz hotového jídla.

Každý třetí, kdo si tu jídlo na Štědrý den objednal, chtěl pizzu. „Kapra s bramborovým salátem či smažený řízek stále poráží klasika naší nabídky – pizza. Tu si během letošního Štědrého dne objednalo 29 procent všech našich zákazníků,“ řekl šéf služby Dáme jídlo Filip Fingl. Pizza je, co se rozvozu týče, nejoblíbenější celoročně.

O českou klasiku je 24. prosince větší zájem než v jiných dnech roku. „Zatímco v běžný pracovní den tvoří česká kuchyně jen zhruba šest procent objednávek, na Štědrý den se její podíl výrazně zvýší a přesáhne jednu pětinu,“ upřesnil mluvčí služby Roman Pařík.

Otevřených restaurací je málo

Na celkem vysokou poptávku v těchto dnech podle kurýrní služby není dostatek otevřených restaurací. To je dáno tím, že většina podniků zkracuje obvyklou pracovní dobu nebo zavírá úplně. I kvůli tomu je nejvíce objednávek jídla na Štědrý den v Praze. Zde totiž zůstává největší počet otevřených restaurací.

Letos si zájemci mohli vybírat z desetiny restaurací, které jsou v obvyklých dnech zapojené. Loni to bylo pouze pět procent. Obchodníci reagují na to, že lidí, kteří na Štědrý den nevaří, každoročně přibývá.

Novoroční hlad po pizze je největší

Zřejmě ještě horší bude situace na Nový rok. Převis poptávky nad kapacitou restaurací je podle statistik tento den tradičně ještě výraznější. Den po silvestrovských oslavách si objednává jídlo vůbec nejvíc lidí za celý rok.

„Počet reálných uživatelů je na Nový rok o třicet procent vyšší než v běžný pracovní den,“ vyčíslil ředitel Fingl, kdy mají kurýři žně.

Zatímco pověrčiví strávníci si na Nový rok připravují čočku, u těch, kteří si jídlo objednávají, v tento den vítězí jiné pokrmy. Větší zájem než kdy jindy je o pizzu, kterou si objednává každý druhý. Oproti bežným dnům si Češi více dopřávají například také hamburgery z fast foodů.