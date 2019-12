Až hodinu stáli ve frontě zákazníci, kteří chtěli mít na Štědrý večer kapra. A ne na všechny se dostalo. „Živé ryby už skoro nikdo chce,“ řekl Blesk Zprávám prodejce. Přesto veterinář, který prodej živých ryb kritizoval, to pěkně schytal. Seženete kapra i na Štědrý den?

V podvečerních hodinách marně někteří Pražané bloudili ulicemi a zastavovali se u kádí s dotazy: „Máte ještě kapry? A co zítra?“ Ale zprávy, které si vyslechli, je moc nepotěšily. Navíc zmizely také porcované ryby v některých supermarketech - a to nejen kapři, ale například i lososi.

„V sobotu ráno jsme otevřeli a do pěti odpoledne jsme se nezastavili. Dneska to bylo to samé. Lidi stáli i hodinu,“ řekl nám prodejce na pražském Proseku, který už ve dvě odpoledne uklízel prázdné kádě. O dvě stě metrů dál se ještě prodávalo, ale kapříků ve vodě bylo o dost méně než lidí ve frontě.

Přitom se nedá říct, že by kaprů bylo letos méně než v předchozích letech. Podle Rybářského sdružení se letos vylovilo něco pod 21 000 tun ryb, což je skoro srovnatelné s loňským rokem. „Prodali jsme 1600 kilo kaprů a na ty tři poslední v kádi moc nekoukejte, ty si bereme domů,“ řekl redaktorovi Blesk Zpráv prodavač. Podle něj jediná šance získat kapra v Praze na poslední chvíli bude v centru města a to jen „hodně možná“.

Za kapry se letos ve veřejném prostoru postavil i veterinář Jiří Žák. Jeho pravidla by se dala shrnout do těchto bodů:

Nekupujte živé kapry a nedávejte je do vany.

Kapr prožívá stres a cítí bolest.

Vánoční kapr vypuštěný do rybníka má jen minimální šanci na přežití.

Živý kapr nepatří do neprodyšné igelitky.

Zabíjení kapra přenechte zkušenějším, ať se ryba zbytečně netrápí.

Zásady jsou to jasně srozumitelné a veterinář nikde neříkal, že bychom se měli vánoční tradice vzdát. Řada lidí jeho vzkaz pochopila, od některých to ale pořádně schytal:

T. S. ... všichni jste úplně marní. Jsem znechucen z lidí, jako jste vy. To už můžete zakázat rybolov jako takový. Dejte se k Greenpeace a přestaňte tu tlachat.

A.K.: Řešíte blbosti, jestli si ho odnesou v igelitce, a nebo v pytli, i tak bude obalen a skončí jako řízek.

T. T.: ...kapr, který není celý pomlácený, to normálně v rybníku přežije..., starejte se raději o pejsky a kočičky, a ne lidem lhát.

Ale veterinář si to ale nenechal líbit: „Když nemáte kousek citu ani respektu k živým bytostem, naopak jim máte potřebu ubližovat nebo zcela zbytečně trápit, či to posměvačně schvalovat... Ono se vám to v životě nějakým způsobem nejspíš vrátí,“ odepsal na podobné příspěvky na svém facebooku.

Realita mu dává za pravdu. Každým rokem se snižuje zájem o živé kapry. Zatímco dřív se dva dny před Štědrým dnem rodiny nekoupaly, protože ve vaně byla ryba, teď je to zcela jinak. Většina lidí si zvíře nechá usmrtit a vykuchat na místě. „O živé kapry je minimální zájem. On už si doma nikdo nechce zasvinit kuchyni,“ komentoval prodavač.