Předvánoční prodej kaprů v Česku startuje. Letošních prodejních míst bude 2 587, o 200 více než loni, informovala Státní veterinární správa (SVS). Ta bude i letos kontrolovat, zda stánky s kapry dodržují hygienické podmínky a zákon proti týrání. Loni našla pochybení ve zhruba třech procentech případů. Do terénu vyrazí rovněž kontroloři České obchodní inspekce (ČOI).

Nejvíc stánků nahlásili prodejci v Jihomoravském kraji (437), dále pak v kraji Moravskoslezském (307) a ve Středočeském (288). „V hlavním městě nahlásili prodejci 230 míst, kde by měly být ryby určené pro štědrovečerní večeři ke koupi. V Praze se počet stánků s kapry v posledních letech postupně mírně snižuje,“ dodal mluvčí správy Petr Vorlíček.

Kontroly se zaměřují na zacházení s živými rybami a na pravidla jejich usmrcování, ale také na hygienu prodeje. Loňské chyby byly hlavně administrativní, týrání zvířat nebo závažnější chyba v hygieně prodeje byly ojedinělé. „Z dlouhodobého hlediska je dnes závažných prohřešků méně než v minulosti. Dle našeho názoru na to má vliv zejména osvěta, ale také důsledný veterinární dozor, který se zaměřuje především na problémové prodejce z předchozích let,“ dodal ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Aktivisté vyrazili do ulic

V prosinci se pravidelně protestuje proti usmrcování kaprů. Zhruba 50 aktivistů v první polovině prosince prošlo centrem Prahy od Florence k Národní třídě. Měli transparenty a zalepená ústa, což mělo symbolizovat bezbrannost ryb. Akci uspořádala organizace Otevři oči. Protestující chtěli upozornit na údajnou krutost, která pouť kaprů a dalších ryb na štědrovečerní stůl doprovází. Od samotného výlovu přes transport v malém prostoru a prodej v kádích, až po dle jejich názoru laické zabíjení na trzích nebo domácnostech. Vánoční hostina podle Blesku: Připlatíme si za salát i vepřové řízky. A bude hůř...

Argumentují také tím, i ryby cítí bolest. K tomuto závěru došla například studie Liverpoolské univerzity. Zjistila, že jakmile se ryby ocitnou v bolestivé situaci, vyskytují se u nich projevy typu zrychleného dýchání a změny v chování, podobné jako u jiných zvířecích druhů. „Pokud přijmeme, že ryby cítí bolest, má to důležité implikace v tom, jak se k nim máme chovat,“ píše autorka studie Lynne Sneddovová v textu.

Chovu ryb v Česku se daří, jí se ale málo

Před Vánoci se podle veterinářů prodá kolem 85 procent tuzemských ryb prodávaných v ČR. Produkce ryb v Česku loni podle Rybářského sdružení meziročně vzrostla o 66 tun na rekordních 21 751 tun. Letos podle odhadů klesne pod 21 000 tun, řekl již dříve ředitel sdružení Michal Kratochvíl.

I přes loňské rekordní úlovky trápilo stejně jako letos rybáře sucho. Kdyby nebylo, mohl by být letos loňský rekord překonaný, dodal. Cena kaprů od producentů se letos nejspíš nezvýší, rybáři je většinou prodávají za 85 až 100 korun za kilogram.

V ČR se chová nejvíce kaprů, loni se jich v rybnících vylovilo 18 430 tun, o 30 tun meziročně méně. Lososovitých ryb přibylo 42 procent na 1106 tun, naopak klesla produkce býložravých ryb, línů i dravých ryb. Zhruba 40 procent živých ryb se prodalo v ČR, polovina šla na vývoz, deset procent se zpracovalo. Jak vypadaly Vánoce za první republiky? Jedli se šneci a oplatky s medem

Konzumaci ryb v Česku se dlouhodobě snaží zvýšit Agrární komora ČR v rámci projektu „Zrozeno v EU“. Upozorňuje, že právě konzumace ryb – sladkovodních i mořských – patří k potravinám, které by lidé měli v rámci svého zdraví co nejčastěji požívat. Češi to ale nedělají v dostatečné míře.

Zástupce ředitele rybářského svazu Martin Urbánek v listopadu uvedl, že průměrná spotřeba v tuzemsku činí 1,3 kg sladkovodních ryb a 2,9 kg mořských ryb na Čecha za rok. Průměr EU přitom činí 11 kg na osobu za rok. Odborníci doporučují, že v ideálním případě by každý člověk měl zkonzumovat 16 kg ryb za rok.

Kvalitní bílkoviny i „strašák“ rtuti

Fakultní nemocnice Brno připomíná, že rybí maso obsahuje vysoké množství kvalitních bílkovin (15-20 g na 100 g), nízký obsah cholesterolu a nulový obsah sacharidů. Je také bohaté na zinek, selen, želeno a vitamín B12. Mořské ryby v sobě mají zdravé omega-3 mastné kyseliny a jód, plus ryby v konzervách s měkkými kostmi obsahují vysoké množství vápníku.

Narkóza slepic, léčba psa za 1,5 milionu i tygr na sále: Veterinář popsal české kuriozity

Problém s rybami ale může být obsah rtuti v mase. Její úrovně jsou ovlivněny zejména prostředím, ve kterém žijí a způsobem chovu. Rtuť v rybách kontrovala v listopadu například organizace Arnika, vybrala 14 vzorků z pražských vod. Bezpečné limity stanové v USA překročily dvě ryby, přičemž obě žily v blízkosti čističky odpadních vod či spalovny.

Výrazně horší výsledek měly ryby kupované, ve všech případech šlo o dravé druhy z dovozu. Vedoucí programu Toxické látky a odpady v Arnice Jindřich Petrlík proto radil, že nejbezpečnější je konzumace českého kapra, ideálně z míst zcela mimo průmyslové oblasti.