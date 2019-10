Rybáři začali s výlovy rybníků. Víme, kolik bude stát kapr na vánoční stůl

Rybářství Třeboň doporučuje velkoobchodním odběratelům koncovou cenu při vánočním prodeji u stánků kolem 100 korun za kilogram kapra výběrového. Je to stejně jako loni. Meziročně nižší bude cena ryb, které firma vyváží do Polska. ČTK to dnes při výlovu rybníka Rožmberk řekl předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek.