E-recepty čekají změny: Konec povinných razítek i platnost 14 dní

Ministr zdravotnictví si pochvaluje zavedení e-receptů. Zvykli si podle něj i lidé. Někteří lékaři zavírají ordinace, podle Adama Vojtěcha není ale průkazné, že to je právě v souvislosti s elektronickými předpisy.

Razítko dosud bylo na vytištěné variantě elektronického receptu nutné proto, aby obsahoval všechny identifikační údaje o lékaři. Ty bude nově možné na recept vytisknout nebo dopsat. Dále bude moci u elektronického receptu být uvedeno také telefonní číslo na pacienta, případně místo jeho skutečného pobytu. Telefon či adresa skutečného pobytu může zásadně pomoci, například při stahování léčiv u závad v jakosti, napsalo ministerstvo.

Od ledna nebude také možné na recept napsat více než jednu položku, u listinných to bude platit až od června. Nyní je elektronicky vystaveno 95 procent receptů, papírové varianty budou muset lékárníci přepisovat do systému. Všechny recepty budou také nově platit 14 dní, pokud nepůjde o recepty z neodkladné péče, které platí jen do druhého dne.

Výhodou elektronického receptu je možnost jeho změny i po odchodu pacienta z ordinace, nově ji ale musí lékař do e-receptu zapsat a odůvodnit, aby ji mohl lékárník pacientovi při výdeji léku vysvětlit. Recept je možné vystavit i na dálku, bez přítomnosti pacienta v ordinaci, záleží to ovšem na rozhodnutí lékaře. Pacient si to podle ministerstva nemůže vynucovat.

Pokud lékař nevystaví recept elektronicky se zápisem dat na centrální server, ale na papírovém formuláři jako před rokem 2018, nebude možné ho vystavit jako opakovací. To souvisí se zdůrazněním toho, že listinné recepty mají být pouze výjimečné, v zákonem definovaných situacích. Opakovací recept bude nadále možné vystavit pouze v elektronické podobě, uvedlo ministerstvo. Papírový formulář by měli lékaři používat jen například v době výpadku elektřiny nebo internetu.

Zhruba jeden z pěti e-receptů je vydaný formou SMS, asi 50.000 měsíčně také jako e-mail. Pacienti mohou také v lékárně předložit svůj mobilní telefon s aplikací, která e-recepty zobrazuje. Nejvíc lidí ale i nadále odchází od lékaře s vytištěným papírem, takzvanou průvodkou e-receptu. Ministerstvo zdravotnictví zdůraznilo, že za žádnou formu nemůže lékař vybírat poplatek. Objevily se informace, že někteří je vybírali nebo že nemocnice například zakázala vydávat e-recept jako SMS.

„Lékaři by se měli přesvědčit u svého správce systému nebo dodavatele programu, který používají pro předepisování receptů, že v jejich programu budou všechny potřebné změny od nového roku implementovány,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).