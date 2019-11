Na Černý pátek utratí každý Čech skoro šest tisíc korun a tržby v obchodech se zvednou o 350 procent oproti jiným pátkům. V USA, kde je Black Friday letitou tradicí, je to dokonce o 2100 procent. Protipólem k rozhazování peněz během nákupních horeček se snaží být akce Giving Tuesday, Dárcovské úterý, sdružující řadu aktivit na pomoc potřebným. Proč utrácet peníze za věci, které kolikrát ani nepotřebujeme, a neudělat dobrý skutek? Loni se vybralo takřka 32 milionů korun. Kolik to bude letos?

Giving Tuesday sledují i slavné osobnosti. Lukáš Hejlík, Barbara Nesvadbová nebo třeba Natalie Portman, Robert Downey jr. a mnozí další – miliony lidí na světě bojkotují Black Friday a nahrazují ho dnem dárcovství a dobrých skutků Giving Tuesday.

Drží se přesvědčení, proč se nepřipojit k facebookové události „Bojkotujeme Black Friday, rozdáme se na Giving Tuesday“ a místo zběsilých nákupů nepodpořit v úterý 3. prosince na Giving Tuesday potřebné.

Akce se koná i v Česku - světový den dárcovství představuje protipól výprodejní akce Black Friday, letos se uskuteční již počtvrté. Jde tak o protipól k hromadění a konzumnímu šílenství v supermarketech a obchoďácích.



„Kdybych měla Black Friday a Giving Tuesday k něčemu připodobnit, byla by to Popelka a její zlá nevlastní sestra Dora. Dora láká lidi k bláznivému nakupování věcí, které ani často nepotřebují. Nutí je utrácet, hromadit a myslet jen na sebe. Naopak Popelka by se rozdala pro druhé, s láskou a pokorou všem pomáhá. Giving Tuesday oslavuje lidskost a spojení těch, kterým nejsou potřeby ostatních lhostejné,” uvádí Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která svátek v Česku počtvrté pořádá.

Nevíte, jak pomoci? Stačí si jen vybrat. Na stránkách www.giving-tuesday.cz najdete přes dvě stovky výzev – od darování oblečení nebo knih, pomoc jako dobrovolník přes finanční podporu a další.

Sbírka vánočních dárků pro děti z neúplných rodin

Třeba v Praze můžete přímo na Giving Tuesday hned ráno zajít do kavárny Bílá vrána, která je sociálním podnikem a zaměstnává lidi s mentálním postižením a kde skupina Gastrokroužek kolem herce a moderátora Lukáše Hejlíka připraví speciální Giving Tuesday snídani. Snídaní přispějete na provoz kavárny a zaměstnávání znevýhodněných osob.

Pokud nakupujete nejen na Vánoce, zastavte se v úterý 3. prosince v pražském nákupním centru Westfield Chodov, který ve spolupráci s neziskovou organizací Klub svobodných matek pořádá sbírku vánočních dárků na přání dětí z neúplných rodin. Večer se pak můžete vydat na pražskou Petřínskou rozhlednu, která se opět na den dárcovství a dobrých skutků rozsvítí v barvách Giving Tuesday.

Loni vybrali 31,92 milionu

Loni se při charitativním Dárcovském dni vybralo v rámci nejrůznějších dobročinných projektů 31,92 milionu korun. „Loni jsme chtěli překonat čísla z roku 2017, kdy se podařilo vybrat 7,5 milionu korun. K obrovskému překvapení a potěšení všech se v roce 2018 podařilo darovat na dobročinné účely čtyřnásobek této částky. Už teď víme, že i letošní ročník bude opět rekordní,“ uvedla k tomu Mádlová.

O podporu žádali loni pořadatelé 249 projektů a záměrů. Podle Magdalény Martinkové z Asociace společenské odpovědnosti se nejčastěji týkaly pomoci dětem, lidem s postiženým či opuštěným zvířatům.