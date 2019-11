Black Friday v Česku: Kolik peněz si připravit a jak se vyhnout davům?

I letos se bude konat svátek, který rozpoutá to pravé předvánoční nákupní šílenství. Black Friday neboli Černý pátek přinese do obchodů mimořádné slevy a v tomto roce vychází na 29. listopadu. Analytici portálu Black Friday Global při té příležitosti zjistili, v jakém čase nejvíce Čechů obvykle vyráží na nákupy. A kolik peněz průměrně utratí.

Byť jsou v Česku kampaně k Black Friday konané prakticky po celý listopad, pravý Černý pátek spadá pouze na jeden den a o něm také bude řeč. Právě o tomto datu budou největší slevy, ze kterých mohou lidé těžit.

S atraktivními cenami produktů jdou ale ruku v ruce davy, na které Češi při černopátečním nakupováním mohou narazit. Platí to jak pro kamenné obchody, tak pro e-shopy, u kterých navíc hrozí, že pokud je naráz navštíví příliš velké množství osob, přestane jim fungovat stránka. Proto se vyplatí provést nákup v časech, které nejsou tolik oblíbené.

Nákupní aktivita o Black Friday. | Black Friday Global

Analytici Black Friday Global zjistili, že největší zájem panuje mezi 10:00 a 12:00 hodinou – těmto hodinám se tedy vyhněte. Vezměte si rovněž několik tašek, průměrný Čech si během Black Friday pořídí tři věci. A částka, kterou utratí? Ta se letos má pohybovat kolem 5 937 korun.

Češi dostanou větší slevu, než čekají

Jak již bylo zmíněno, Black Friday je v Česku specifický oproti ostatním státům. Tuzemské obchody termín čím dál častěji využívají k tomu, že dělají slevové akce, jež marketingově prezentují jako Černý pátek klidně i celý týden či několik týdnů. Pátek ale obchodně vítězí, což potvrzují i data Google Trends.

Tato data rovněž potvrzují, že mezi Čechy panuje velké povědomí o tom, co Black Friday znamená. Výraz dokáže popsat 93 procent obyvatel Česka. Přesto nenakupují tolik, jako jejich sousedé – v tuzemsku se obchodům obvykle zvednou tržby o 493 procent oproti normálním dnům. Zní jako velké číslo, ovšem například na Slovensku je to o 666 procent nebo v Polsku o 979 procent. Rakouské obchody se mohou radovat dokonce z 3000 procent.

Průměrná sleva, kterou prodejci v Česku na Black Friday nabízí, je 62 procent. V posledních letech jde o mírný pokles, v roce 2017 činila 63 procent. Je to ale stále více, než kolik čekají samotní lidé – ti obvykle počítají se slevou kolem 48 procent. Například Jihoameričané oproti tomu mají mnohem větší očekávání slev, než které obchody nakonec nabídnou.

Rozdíly jsou rovněž v tom, co Češi kupují. U nás vítězí oblečení, obuv, elektronika, domácí spotřebiče, kosmetika a dětské zboží. V mnoha zemích je ale elektronika na prvním místě. Souvisí s tím také částka, kterou jsou lidé ochotni obětovat – Američané v obchodech průměrně nechají 10 944 korun.

Kde se vzal Black Friday

Shoda nad původem názvu Black Friday neexistuje. Jisté je jen to, že nákupní svátek vznikl v Americe a Kanadě. Jednou z teorií je, že termín se ujal jako popis dopravního zmatku, který na americkém kontinentu tradičně nastává po Dni díkůvzdání. Další je, že v tento den se obchody dostávají do zisku, tedy z červených čísel do černých.

Růst zájmu o výprodeje na Black Friday. | Black Friday Global

V dnešním kontextu ale původ není důležitý. Black Friday označuje den po Dni díkůvzdání, během kterého obchody výrazně zlevní své zboží a tím odstartuje předvánoční nákupní horečka. Mnoho lidí totiž Černý pátek využívá právě k nákupu vánočních dárků. Nejde o oficiální svátek, v Americe ale řada firem dává svým zaměstnancům na tento termín volno.

Šílenství se snaží uklidnit Giving Tuesday

Byť je Black Friday oblíbený, často se setkává s kritikou, že podporuje konzumní chování lidí a vyzývá k utrácení za věci, které mnohdy ani nepotřebují. V posledních letech proto vznikla „protiakce“ nazvaná Giving Tuesday, která se koná pět dní po Dni díkůvzdání.

Letos se událost koná 3. prosince a jejím českým ambasadorem je Asociace společenské odpovědnosti. „Giving Tuesday přichází jako protipól k nákupnímu šílenství na Black Friday. Miliony lidí se na Giving Tuesday spojí, aby nejen v tento den podpořili aktivity, kterým věří, a společenství, ve kterých žijí,“ popisuje asociace, o co jde.

Princip je takový, že kdokoliv – ať už státní instituce, soukromí podnikatelé či neziskové organizace - se mohou zaregistrovat na stránkách Giving Tuesday a zveřejnit svůj projekt, na který potřebují finanční příspěvek. Lidé pak stránku navštíví, projekty si prohlédnou a peníze dají, komu chtějí. Loni takto Češi darovali necelých 32 milionů korun.