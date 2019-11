Rusky mluvícímu zákazníkovi v restauraci k ceně připočítali částku 100 korun. Jinde si na účet, který měl zaplatit ruský zákazník automaticky přidali i spropitné ve výši 53 korun. Čechům by si tady nejspíš žádné spropitné sami od sebe naúčtovat nedovolili. „Česky hovořícím spotřebitelům žádné spropitné účtováno nebylo,“ potvrdil mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Podobný byl scénář i při další kontrole. Ta probíhala v angličtině, což bylo zřejmě pro obchodníka opět signálem, že může podvádět. Anglicky mluvící zákazník měl správně za zboží zaplatit 659 korun. Podvodník mu ale naúčtoval přesně 790 korun a 80 haléřů. „Došlo k rozdílu 131,80 Kč, kontrolní nákup realizovaný v českém jazyce byl účtován správně,“ vysvětlil Fröhlich.

Takových kontrol inspektoři za posledního čtvrt roku udělali přes dvě stovky. Na podfukáře tentokrát narazili v pěti případech. Čtyři z nich byli z Prahy nebo Středočeského kraje, kam tradičně míří nejvíc zahraničních turistů. Situace se za krátkou dobu zhoršila, před půl rokem bylo hříšníků o tři méně.

Celkově podle inspektorů obchodníci nediskriminují zákazníky pouze kvůli tomu, že nemluví česky. Problémy zaznamenali i v jiných situacích. Do jejich hledáčku se tentokrát například dostal supermarket, do kterého odmítli pustit ženu jen kvůli tomu, že byla na invalidním vozíku.

Bez ohledu na státní příslušnost se do obchodního znevýhodnění dostali i další Češi. Inspekce uvedla jako příklad situaci, kterou odhalili v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. „Permanentka do rekreačního zařízení byla účtována částkou 190 Kč a to pro místní občany, kteří dále splňují podmínku včasné úhrady poplatků za komunální odpad,“ uvedl mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Ostatní lidé, kteří ve městě nebydleli, nebo nezaplatili včas poplatky za komunální odpad, měli cenu za permanentku vyšší o několik stovek. Vyšla je na 690 korun.

I přesto, že inspekce kontroluje podobné podvádění dlouhodobě, nevypadá to, že by s tím obchodníci měli nadobro přestat. V průběhu let se ale situace zlepšuje, varováním jsou i tučné sankce. „Za diskriminaci spotřebitele může Česká obchodní inspekce ze zákona uložit sankci až do výše 3 000 000 Kč,“ řekl Blesk Zprávám Fröhlich.