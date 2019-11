Babišovo EET „šmíruje“ kromě tržeb i nemovitosti. Zneužívání, zuří podnikatelé

Elektronické evidenci tržeb (EET) se někteří podnikatelé bránili zuby nehty s tím, že jde o „šmírování“ ze strany státu. Premiér Andrej Babiš (ANO), tehdy ještě jako ministr financí, protesty uklidňoval a tvrdil, že jde jen o dohled nad tržbami v hotovosti. Nic míň a nic víc. Podle informací Blesk Zpráv to ale není tak úplně pravda, údaje z EET totiž finanční správa využívá například i pro kontroly nemovitostí. To nám potvrdilo samo Generální finanční ředitelství. Podnikatelé zuří a mluví o zneužití údajů ke sledování.

Podnikatelé si na dani z nemovitosti každoročně pořádně připlácí. Zatímco za běžný obytný prostor se platí 2 koruny na metr, za podnikatelský je to pětkrát víc. Možná i z toho důvodu někteří majitelé finanční správě raději nic nehlásí a provozovny zamlčují. Jiní odvádí nižší daň z prosté neznalosti.

S tím je ale od zavedení EET konec, jak zjistily Blesk Zprávy. Správci daní z nemovitých věcí totiž dostávají díky evidenci tržeb echa na konkrétní stavby, kde se nacházejí provozovny - přichází odtamtud hlášení. Snadno si tak ověří, jestli za ně platí majitelé nemovitosti také odpovídající částky.

„Správci daně z nemovitých věcí průběžně prověřují, zda byla daň z nemovitých věcí vyměřena ve správné výši. K tomu využívají všechny skutečnosti dostupné z různých databází, a to jak katastrálního úřadu, ze stavebního řízení, z údajů poskytnutých poplatníkem k dani z nabytí nemovitých věcí, tak případně z vlastní činnosti. Jedním z podkladů mohou být pochopitelně i údaje získané z EET,“ potvrdil pro Blesk Zprávy Lukáš Heřtus z Generálního finančního ředitelství (GFŘ).

Kolik pochybení už tímto způsobem správci odhalili, úřad neuvedl. „Finanční správa sice určitým způsobem sleduje přínos EET na úseku daně z nemovitých věcí, ale tyto výstupy nelze zatím statisticky zpracovat,“ reagoval Heřtus s tím, že informace z EET ale rozhodně napomohly k zefektivnění kontrol. „Sdílení informací a zkušeností napříč jednotlivými útvary samozřejmě napomáhá zkvalitnění a zefektivnění činností na úseku správy daní tak, aby mohl být plněn její základní účel, tedy správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady,“ dodal zástupce GFŘ.

Nesrovnalosti u využívání nemovitostí by přitom mohly zajímat i stavební nebo živnostenský úřad. Finanční správa se ale dušuje, že tam se informace z evidence tržeb nepředávají. „Správce daně v daňovém řízení je vázán mlčenlivostí o tom, co se v souvislosti s vyměřením daně dozvěděl o majetku poplatníka a i z toho důvodu nemá v zákoně založenu oznamovací povinnost spočívající v předávání údajů zjištěných při správě daní stavebním úřadům,“ popsal Heřtus.

Podnikatelé: EET je sledovací nástroj

Podnikatelům se i tak podobné praktiky vůbec nezamlouvají. „EET je sledovací nástroj, kterým stát sbírá informace o podnikání, a to i v tom, co nemá žádnou souvislost s hotovostními tržbami. Jedním, nikoli jediným, účelem bylo zmáčknout malé podnikatele a kontrolovat a kontrolovat a kontrolovat,“ reagoval na dotaz Blesk Zpráv Radomil Bábek, předseda Podnikatelských odborů. Podle něj má stát s EET skryté záměry a chce přimět malé živnostníky skončit.

K čemu všemu se údaje využívají, skutečně není zatím zcela zřejmé. Například u zmíněných kontrol nemovitostí dané subjekty netuší, že je finanční správa dostihla právě na základě údajů z evidence tržeb.

„Andrej Babiš a jeho lidé z ministerstva financí nás vždy ubezpečovali, že údaje shromažďované prostřednictvím EET budou sloužit jen k evidenci a kontrole tržeb v hotovosti. A nyní se prokazuje, že jsme měli pravdu a státní správa začíná zneužívat EET,“ popisuje Babák, který před tím prý od začátku varoval. Stejně tak se obával i toho, že by se citlivé údaje mohly dostat ke korporacím, které se chtějí zbavit konkurence.

„Namítali jsme, že zavedení EET znamená, že drobní podnikatelé budou vlastně permanentně sledováni. Všechny naše námitky odmítali úředníci a politici jen vágními sliby, že se přece nic takového dít nebude,“ zlobí se Babák. Nevěří ani argumentům finanční správy, že EET vede k lepší efektivitě kontrol a uleví poctivým podnikatelům.

„Ukázalo se, že EET je naopak důvodem pro znásobení kontrol malých podnikatelů. V praxi to funguje tak, že úředníci chodí na kontroly k podnikatelům opakovaně, tak dlouho, než nějaký přestupek proti zákonu o evidenci tržeb odhalí. Ze lží o tom, že EET sníží počty kontrol, usvědčuje Finanční správu fakt, že jen za první dva roky fungování EET proběhlo necelých 200 000 kontrol,“ říká předseda Podnikatelských odborů. Podle statistik šlo přesně o 160 113 kontrol od prosince 2016 do prosince 2018.

Velký bratr?

Podobně to vidí i Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP). Ta sice o kontrolách nemovitostí na základě EET dosud netušila, nijak ji to ale nepřekvapuje. „Technologie umožňují fungování Velkého bratra skutečně velmi efektivně. Navíc vláda tlačí na sdílení dat státní správou, je jen otázkou času, kdy se propojí veškeré systémy. To má samozřejmě přinést pozitiva, že občan ani podnikatel nebude obtěžován předkládáním různých dokumentů, které již jiný úřad má. Na druhé straně to však přinese ztrátu soukromí a možná i ve finále zvýšené kontroly v oblastech, kde byste je v přímé linii nečekali,“ uvedl pro Blesk Zprávy Věroslav Sobotka z AMSP s tím, že by bylo v zájmu transparentnosti vhodné, aby lidé věděli, jaké úřady o nich mají informace.

Ani on si není zcela jistý, zda EET přináší nižší počet kontrol. „V principu samozřejmě není co namítnout, ale podobný argument státní správy byl použit již například v případě kontrolního hlášení, přičemž kompenzace a menšího počtu kontrol se podnikatelé zatím příliš nedočkali,“ dodal Sobotka.

Některé podnikatele trápí také další nenaplněné sliby. Například Svaz průmyslu a dopravy ČR podporoval EET i proto, že doufal ve využítí dat v prospěch firem. „Žádali jsme, aby data byla dostupná v nově připravovaném daňovém portálu ministerstva financí Moje daně a nabídla například možnost předvyplněných přiznání. Toto zjednodušení je zatím v nedohlednu. Stejně tak stále voláme po cílenosti kontrol, která ale nebude zaměřena na formální a drobná pochybení, ale na závažnější porušování zákona,“ nastínil Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu.

„Pro nás jako nezávislé obchodníky je klíčové, když už EET máme, tak aby ho někteří obchodníci systematicky neobcházeli, aby byl zákon dostatečně vymáhán a aby se kontroly nezaměřovaly pouze na ty obchodníky, u nichž dlouhodobě není žádný problém,“ dodal k tomu také Jan Hrdina, tajemník Asociace českého tradičního obchodu.

Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Od jara příštího roku dopadne i na zbývající obory jako řemeslníky, advokáty, účetní, lékaře či taxikáře.