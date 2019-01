Velká kontrola hraček prodávaných v Česku: U 70 procent odhalili nedostatky

Jen málokterá hračka prodávaná na českém trhu splňuje všechny předpisy, které by měla. Často chybí údaje o výrobci či dovozci, nebo postrádá varovné upozornění v češtině. V úterý na to upozornila Česká obchodní inspekce (ČOI), která v loňském třetím čtvrtletí zkontrolovala 1032 modelů hraček pro děti do 14 let. U 67 % zjistila nedostatky.