Padesát hasičů v Rakousku zápasilo nedávno s požárem elektromobilu značky Tesla. Problémy byly s baterií, která váží stovky kilogramů. Na elektromobily se připravují i čeští hasiči. Mají k dispozici chladící nádrže a vymýšlejí unikátní způsoby hašení. Problém je ale s vjezdem do podzemních garáží, podle hasičů by se měla stanovit pravidla, aby bylo parkování v obchodních domech pro všechny bezpečné.

Sedmapadesátiletý řidič Tesly narazil v Tyrolsku do stromu. U následného požáru zasahovalo padesát hasičů, několik hasičských aut a speciální kontejner. To vše kvůli baterii, která v elektromobilu může vážit až půl tuny. Podle velitele zásahu bylo hašení v mnoha ohledech složitější než u vozu se spalovacím motorem. Řekl to serveru deníku Kronen Zeitung.

Auto potom putovalo do vodní lázně a až po třech dnech měli hasiči jistotu, že znovu nevzplane. To se totiž u elektromobilů může stát velmi snadno. Vodu, kterou se elektromobil ochlazoval, pak museli nákladně zlikvidovat stejně jako kontaminovanou zeminu.

„Z našeho pohledu problematika elektromobilů souvisí s tím, že je nutný odlišný přístup k zásahu. Taktiku zásahu však už máme stanovenou. S elektromobily si tudíž umíme poradit," uvedl pro auto.cz Rudolf Kramář, vedoucí pracoviště komunikace generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Podle Kramáře se zatím podobné nádrže nemusely použít: „Elektroaut je u nás velice málo, některá už jsme hasili, ale nemusela se ponořovat ani do vody ani zasypávat pískem,“ říká.



Hašení elektroaut je složitější a delší, protože jednotlivé bateriové články jsou umístěné ve schránce, která brání jejich mechanickému poškození. Elektromobil se změnil v kremační pec. Řidič vozu Tesla uhořel kvůli speciálním klikám

Čeští hasiči připravují s kolegy ze zahraničí nový způsob, jak se s požáry elektroaut vypořádat. Unikátní způsob mají představit příští rok, zatím se testuje. „Teď se to elektroauto hasí jako každé jiné auto, ale budeme mít novou technologii i přípravky, hasící směsi i nástroje přímo pro hašení elektromobilů,“ nastínil Kramář pro Blesk Zprávy další plány. Hašení by se mělo zkrátit až na jednotky minut.

„Za tímto účelem se předpokládá nákup minimálně 50 ks kombinovaného hasícího kontejneru vybaveného různými typy hasiva a vysokotlakem a 50ks kontejneru pro „utopení“ vozidla,“ řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Mezinárodní projekt, který částečně zaplatí evropské fondy má být kompletně hotový do poloviny roku 2020.

Hasiči: Garáže by měly být bezpečnější

V souvislosti s požáry se diskutuje i o podzemních garážích. Ty jsou mnohdy pro hasiče těžko přístupné. Při stavbách obchodních středisek se často opomíjejí systémy na regeneraci vzduchu a detekci plynů. U vjezdu je tak kvůli tomu většinou cedule přikazující zákaz autům na LPG a CNG.

Množí se ale upozornění, podle kterých by do podzemních garáží neměly jezdit ani elektromobily. Americká televize CNBS zveřejnila video z Číny, na kterém v podzemních garážích vybuchla právě Tesla. Televize současně upozornila, že video je neověřené.

Aby byl vjezd elektromobilů do podzemních garáží bezpečný, je podle hasičů potřeba splnit několik podmínek. „Není dobré, aby bylo povoleno libovolné umísťování nabíjecích stanic kdekoliv. Dobíjecí stanice by neměly být poblíž únikové trasy,“ řekl Kramář. Při dobíjení totiž může nešťastnou náhodou dojít k poškození a lidé by se v případě požáru neměli jak dostat pryč.

Mezi další požadavky patří třeba dodržení odstupových vzdáleností vozidel. Neměla by být blízko sebe, aby se případný požár nemohl snadno šířit. „Dobíjecí místa by měla být opatřena čidly, pro případ, že se něco stane. Může to být třeba infra čidlo, infra kamera nebo detektor plynů. Dobíjecí stanici by mělo být také možné vypnout ze vzdálenějšího místa než přímo na stojanu,“ vyjmenoval Kramář podněty hasičů.