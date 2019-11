Podle jedné z farmaceutických společností byla vakcína už pondělí 11. 11. 2019 u distributorů a nejpozději ve středu bude k dispozici v lékárnách, ordinacích praktických lékařů a v očkovacích centrech.

Vakcíny proti chřipce byly koncem října přechodně u některých lékařů nedostupné.

„Příčinu nedostatku lze odhadovat jako kombinaci několika faktorů: nízký zájem o očkování v ČR, nízká platba za očkovací látky a výroba počtu vakcín podle plánu, tedy podle předpokladu výrobce na základě zkušeností z předchozích let. Každý rok se totiž vakcíny vyrábějí nové tak, aby odpovídaly novým typům chřipky,“ řekla Blesk Zprávám mluvčí České lékarnické komory Michaela Bažantová.

Doporučovanou dobou pro vakcinaci jsou podle odborníků podzimní měsíce. Nejvhodnější doba k očkování je od září do listopadu, očkovat se lze ale i v prosinci. Chřipková epidemie přichází většinou až po Novém roce.

Virus se mění

Řada Čechů podle odborníků závažnost chřipky podceňuje. „Lidé totiž kombinují různá nechřipková onemocnění, jsou např. nachlazení nebo mají rýmu, a říkají, že už chřipku 3x nebo 4x měli, a právě proto se domnívají, že chřipka je banální, ale na toto onemocnění se i umírá,“ varoval Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu.

Pomoci může očkování proti chřipce, proti které je nutné se nechat očkovat každoročně. „Není to tak, že by byla vakcína neúčinná, je to kvůli tomu, že virus se mění,“ uvedl vědecký sekretář České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Roman Chlíbek.

196 obětí chřipky

Obyvatelé České republiky nad 65 let věku a lidé s chronickým onemocněním mají vakcínu včetně její aplikace hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Ostatním na ně přispívá většina zdravotních pojišťoven v rámci preventivních programů. Cena samotné vakcíny nepřevyšuje 250 Kč pro samoplátce. Nejčastější výskyt chřipky je u dětí předškolního a školního věku, které jsou zároveň nejčastějšími přenašeči. Maximum komplikací a úmrtí se vyskytuje u seniorů. Závažný průběh chřipky a následky však hrozí i do té doby zcela zdravému dospělému člověku.

V chřipkové sezoně 2018/2019 vyhledalo v České republice praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou celkem 996 tisíc osob. Z toho 625 muselo být hospitalizováno v režimu intenzivní péče a 195 zemřelo. Podle Světové zdravotnické organizace vedou každoroční epidemie po celém světě odhadem ke 3 až 5 milionům závažných onemocnění a až k 650 000 úmrtí.