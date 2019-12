Měsíc cestování, který zaplatí Brusel, nabízí Evropská komise dvaceti tisícům lidí. Podmínkou je, aby jim bylo 18 let - ne méně, ne víc. Mladí lidé musí vyplnit kvíz, ve kterém ukáží, že o Evropské unii něco ví. V minulosti už díky této soutěži vyrazilo do světa 50 tisíc lidí, z toho tisícovka Čechů.

Mezi tisícem Čechů, kteří díky projektu vycestovali, je i Petra. Zkušenost si pochvaluje. „Poprvé v životě jsem se musela spolehnout sama na sebe a na svého přítele. Nikde jsme neměli nějaký zásadní problém a když ano, dal se lehce vyřešit. Bylo to úžasné, myslím si, že by si takovou cestu měl jednou za život udělat každý. Sám si to naplánovat a pak jíst jen sušenky, protože něco jiného je příliš drahé,“ řekla Blesk Zprávám s úsměvem.

Do minulých kol soutěže, kterou pořádá Evropská komise, se zapojilo víc než čtvrt milionu lidí. Padesát tisíc vítězů pak vyrazilo na cesty. V zatím posledním kole má šanci 20 tisíc lidí. Možnost zapojit se dostali ale jen ti, kterým bude v posledním dni letošního roku 18 let.

„Vyzývám mladé lidi ze všech regionů Evropy, aby se chopili této nové příležitosti, jež jim umožní zažít svobodu pohybu po celé Unii, rozvíjet důležité dovednosti, objevovat naše bohaté kulturní dědictví a najít si nové přátele,“ řekl evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics.

Několik zemí díky projektu procestovala i mladá Češka. | Instagram Petry Smržové, wandersoul_petra

Nadšencům, jako je ona, Petra doporučuje, aby si pořádně naplánovali finance, cesta do západní Evropy podle ní vyjde opravdu draho. Mladá Češka stihla projet Německo, Amsterdam, Belgii, Francii, Itálii a Polsko.

Během cest budou moct výherci navštívit i různé společenské akce a poznávat kulturní dědictví Evropy. Tématem roku 2019 je „Učit se o Evropě“. Tématem roku 2020 pak bude „Udržitelná zelená Evropa“.

Kdo chce zdarma cestovat, musí dokázat znalosti

Přihlášku mohli zájemci podat do 28. listopadu, a to na Evropském portálu pro mládež. Součástí byl i kvíz. V předchozím kole odpovídali zájemci na pět testových otázek. Týkaly se různých obecných znalostí o Evropské unii a také dalších iniciativ Evropské unie zaměřených na mladé lidi.

Padly ale i dotazy na volby do Evropského parlamentu, které se konaly na konci května. Na konci bylo ještě potřeba zodpovědět speciální otázku, která se přímo týkala konkrétního kola. Šanci měli jenom ti, kteří na otázky odpověděli správně, podle poslední otázky se určilo pořadí. Podobná pravidla byla i v tomto kole.

Řvoucí dítě v letadle? Aerolinky vymyslely vychytávku, která vás ušetří hororu

Cesta může trvat maximálně měsíc. Výherci ale můžou vyrazit klidně jenom na pár dnů. Na období mezi dubnem a říjnem rozdají jízdenky hlavně na vlaky, aby se ale výherci dostali do všech koutů, budou moci využít i autobusy či trajekty. Výjimečně mohou nasednout i na letadlo. To ale pouze, když to bude nutné a s přihlédnutím k hlediskům ekologie a cestovní vzdálenosti. Cestovat budou mladí pouze ve 2. třídě.

Cesta má ale ještě další pravidla. Kdo uspěje, může na cestu vyrazit sám nebo ve skupině, maximálně ale společně může cestovat pět lidí. Cílem prý je, aby vznikala mezinárodní přátelství mladých lidí, kteří rádi cestují. Evropská komise také chce, aby lidé sdíleli zážitky na sociálních sítích.

Marta z Itálie se podívala i do Česka

„Naučila jsem se, jak cestovat sama bez pomoci rodičů. Nejlepší místo pro mě rozhodně byl Amsterdam, líbila se mi atmosféra a samotné město,“ říká Aleksandra z Polska, která díky soutěži vyrazila do Německa, Dánska, Švédska i Nizozemska.

Marta z Itálie si pro své cesty vybrala kromě Maďarska, Nizozemska a Německa i Česko. „Nemám slov, je to takové spojení kultur. Nikdy by mě nenapadlo, že najdu tak skvělé lidi, co se budou každý den usmívat,“ řekla o své cestě.

Češka žijící na Islandu: Vyděláme si tu víc než doma. V obchodě brala 60 tisíc čistého

Některým se nelíbí, že je projekt otevřený pouze osmnáctiletým. „Tento program je zaměřen speciálně na tuto věkovou skupinu, protože plnoletost představuje významný předěl na cestě k dospělosti, který by měl být provázen lepším chápáním Evropy v celé její rozmanitosti,“ zdůvodnila Evropská komise.

Na iniciativu DiscoverEU má Evropská komise roční rozpočet 16 milionů eur, tedy víc než půl miliardy korun. V příštím roce to zřejmě bude ještě o 140 milionů korun víc. Vítězům z toho zaplatí ale výhradně jen cestu. Pojištění, ubytování a stravu si budou výherci platit sami.