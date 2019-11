„Mám narvanou ambulanci lidmi mezi 37 až 39 lety, co chtějí dítě,“ přiznává gynekolog Štěpán Machač. Ideální věk na otěhotnění to rozhodně není. „My bychom chtěli, aby nám ženy těhotněly mezi 25 a 30 lety, to je nejlepší, co může být, protože je tam velká kvalita vajíček, na dítě se nečeká. Ty ženy nemají 18 let, takže jsou i mentálně dospělé. To je optimální čas na otěhotnění,“ přidal Machač.

„Společensky přijatelnější je rodit až po třicítce. Takže vlastně když mají 32 nebo 35, jsme spokojení. Čtyřicítka je nejvyšší čas, ale je tam pořád reálná šance, že to půjde,“ uvedl gynekolog. Šance, že se ženě povede otěhotnět, tu ještě je. Žena kolem čtyřicítky je prý na vrcholu života. Zpravidla ví, co chce, a je na dítě připravená jak emočně, tak materiálně.

Porod mrtvého dítěte byl srdcervoucí. Jednou to přebolí, ale nezapomeneme, říkají tito rodiče

Celebrity a hejtmanky jako špatný příklad

Od 40. roku pravděpodobnost na otěhotnění už prudce klesá. Naprostý strop je pak 45 let. Na umělé oplodnění žena může jít až do devětatřiceti. To už ale lékaři nevidí rádi.

„Proti tomu mám opravdu výhrady. Ale obecně politika současné společnosti a řekl bych celkově vlády není taková, abychom ty ženy dokázali přesvědčit, že pro společnost i pro ně by bylo lepší, kdyby těhotněly dřív. Chodí prostě pozdě,“ posteskl si Machač. Je podle něj ale zároveň pravda, že některé ženy ve čtyřiceti mají dost vajíček a mají hormony v pořádku. „Víc než polovina, možná třetina žen, má tu rezervu slušnou,“ tvrdí gynekolog.

Špatným příkladem jdou prý třeba světové celebrity. Herečka Bridgitte Nielsenová známá z filmů Rocky nebo Policajt z Beverly Hills porodila dceru až v 56 letech. Janet Jacksonová v 50 a Halle Berry ve 47 letech. Vysoko po čtyřicítce se do těhotenství a porodu pouští i hejmanky z hnutí ANO. Biologické hranice pak ženy také příliš nerespektují.

Kliniky tlačí na pojišťovny: Plaťte umělé oplodnění i čtyřicátnicím

Umělé oplodnění stojí okolo 70 tisíc korun. Pojišťovny standardně ženám platí zhruba 32 tisíc za výkony a 20 tisíc korun za léky. Doplatek je tak většinou v rozmezí 15 až 25 tisíc. Evropský standard je, že umělé oplodnění ženám pojišťovny hradí do 40 let. V Česku se hranice snížila o rok.

Video Studio blesk o umělém oplodnění - Blesk TV

Jako důvod snížení se uváděla menší šance na otěhotnění umělým oplodněním ve vyšším věku. A také zdravotní rizika a vrozené vady. Vypadá to ale, že se ale hranice změní znovu. Odborníci na genetiku, gynekologii, porodnictví, asistovanou reprodukci a zástupci pojišťoven vytvořili Komisi pro reprodukční medicínu.

Tato komise už v říjnu 2017 podpořila upřesnění zákona tak, aby bylo umělé oplodnění hrazené až do čtyřiceti. „Návrh vycházející ze stanoviska Komise byl včleněn do připravované novely zákona o zdravotním pojištění a je nyní projednáván v připomínkovém řízení,“ řekl Blesk Zprávám David Šíma z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. Postoj pojišťoven ale tak úplně jasný není, podle VZP jde ale o velmi komplikovanou problematiku.

Reprodukční kliniky argumentují tím, že odkládat rodičovství je teď trendem. I když lékaři toto příliš nepodporují, v jednom jim dává i Machač za pravdu: „Máme opravdu strašně moc žen, které přijdou v 39 nebo ve 40, že chtějí dítě. Musí pak podstoupit několik vyšetření, aby se ukázalo, jak jsou na tom hormonálně, jestli mají průchodné vejcovody a tak dále. To trvá třeba čtyři měsíce. Začneme je léčit a často se stane, že jim zrovna přijdou 39. narozeniny a ony si to pak nemůžou dovolit.“