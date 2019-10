Okrádají důchodce po telefonu. Ministerstvo si posvítí na praktiky šmejdů

Ministerstvo spravedlnosti chystá změnu občanského zákoníku, která by nekalým prodejcům zboží či služeb řadu let přezdívaným „šmejdi“ zpřísnila uzavírání obchodů po telefonu. Pokud by podnikatel telefonicky kontaktoval spotřebitele, musel by mu svoji nabídku ještě poté doručit v textové podobě. Smlouva by byla uzavřená až v okamžiku, kdy by spotřebitel odeslal stejnou formou svůj souhlas. Na dnešní konferenci Šmejdi a jejich byznys, která se konala ve Sněmovně, to řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).