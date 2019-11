Fotografii, která prolétla internetem jako vtip, se dočkalo mezinárodního uznání. Při pohledu na divočáky v choulostivé situaci, navíc očividně někde hodně daleko, asi nikoho nenapadlo, že by autorem snímku mohl být Čech a navíc velmi úspěšný. Filipa Jandourka porota právě s touto fotografií zařadila do užšího výběru světové prestižní soutěže Siena International Photo Award.

Pářící se divočáci vyvolali u mnoha uživatelů sociálních sítí úsměv, jenže ve skutečnosti by ze snímku mělo mrazit. Fotografie totiž patří k těm, u nichž je důležité znát i okolnosti, za kterých vznikla. Filip Jandourek zmáčkl spoušť na obří skládce, která se nachází v příměstské části Ašulia na okraji bangladéšského hlavního města Dháky.

„Prošel jsem kolem jedné z mnoha skládek, když se mi před očima zjevil dechberoucí pohled na skrumáž divokých prasat, která se pásla na odpadcích z města. Dobré prase, všechno spase, ale v Bangladéši jim ani nic jiného nezbývá,“ řekl Jandourek v rozhovoru Blesk Zpráv.

„Chlupaté ostré hřbety se vynořují z hustého lepivého smogu, rypáky rozrývají páchnoucí směs odpadků a dokazují, že jsou opravdu všežravci. Těžko říct, jestli páchnou víc prasata, nekonečná skládka odpadků nebo svrchní kanalizace,“ zmínil fotograf.

Fotografie, která dobývá svět | Filip Jandourek

Dháka má dnes devět milionů obyvatel a je nejrychleji rostoucím městem na světě. A její průmyslová zóna v Ašulii je nám blíž, než si dokážeme představit. Možná právě teď na sobě máme kus oblečení, který vyrobili mizerně placení dělníci v některé z továren na pozadí snímku.

„Co se týče tématu výroby textilu v těchto zemích, nerad bych veškerou textilní výrobu házel do jednoho pytle. Měl jsem možnost některé z těchto továren v Dháce navštívit a řada z nich dodržuje veškeré bezpečnostní podmínky práce, prostředí je překvapivě velmi čisté, dává tisícům lidí práci za adekvátní plat,“ zmínil Jandourek.

„Myslím si, že by se měli více kontrolovat a penalizovat ty továrny, kde z lidského a ekologického hlediska tyto podmínky splněny nejsou, než se snažit bojkotovat veškerou koupi textilu z těchto zemí,“ dodal.

Porota soutěže Siena International Photo Award letos dostala snímky od 187 fotografů z 54 zemí, kteří se utkali v deseti kategoriích. Do přehlídky na takové úrovni nikdo nepřihlásí špatnou fotku. Českému fotografovi se v těžké konkurenci podařilo dostat do užšího výběru v kategorii Cesty a dobrodružství.

Projekt Munshiganj, ekologická katastrofa v Bangladéši | Filip Jandourek

Filip Jandourek krásně fotografuje to, od čeho odvracíme oči: ekologickou katastrofu v Bangladéši, zapomínané volyňské Čechy, nepochopitelné existence nebo prosté lidi z ukrajinského Majdanu. A dělá to dobře. Za posledních šest let jeho fotky byly na 22 výstavách a mimo jiné třikrát získal 1. místo v kategoriích Czech Press Photo.

Ale jsou ceny důležité? „Každé ocenění od kolegů fotografů (porota) je příjemné, protože vidíte, že vaše práce má smysl. Můžete tak poukázat na problémy, o kterých se neví, a pak doufat, že s nimi začne někdo něco dělat,“ řekl pro Blesk Zprávy fotograf.