Daniel Koszela (33) je rodilý horal z polské strany hranic. Celý život bydlí v Sklářské Porubě, nedaleko našeho Harrachova. A tak to má kousek do Krkonoš i do Jizerských hor. Jeden čas dokonce pracoval na horské boudě Hala Szrenicka. „Tehdy jsem si půjčil fotoaparát, abych si vzkoušel vyfotit východy a západy slunce,“ říká Koszela. A následky byly zřejmě doživotní.

A jak vznikla nynější fotografie? „Byl jsou u Luční boudy. Spoušť jsem zmáčkl asi ve čtyři odpoledne, chvíli po západu slunce,“ říká Koszela. A pro fandy fotografie dodává, že na svém Nikonu měl nasazený 600mm objektiv.

I když Daniel Koszela se může už pochlubit řadou podobně úchvatných snímků a nabízí své služby i jako reportážní nebo svatební fotograf, na plný úvazek se na uměleckou dráhu ještě nedal. V současné době pracuje v knihkupectví a v malém vydavatelství v Sklářské Porubě.

Jak se mu daří ve volných chvílích fotografovat naše společné česko-polské hory, se můžete přesvědčit v bohaté fotogalerii.