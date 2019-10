Navýšení v průměru o 2379 korun na 38 285 korun hrubého měsíčně. Na to se mohou v novém roce těšit zaměstnanci státu - od úředníků po učitele. Uvádí to návrh státního rozpočtu na příští rok. Počet státem placených míst by se měl zvýšit o 5632 a stát by měl zaměstnávat 475 369 lidí. Platy všech zaměstnanců by si měly vyžádat 227,4 miliardy korun. Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku vzrostla podle posledních údajů Českého statistického úřadu letos ve 2. čtvrtletí na 34 105 korun.