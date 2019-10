Česká pošta chce letos před Vánoci najmout zhruba 5000 brigádníků. Státní podnik očekává, že v předvánočním období přepraví na 15 milionů balíků, loni od října do prosince to bylo 14 milionů balíků. Na úterní tiskové konferenci to uvedl ředitel logistiky České pošty Petr Cinkl.

Během standardního období přepravuje pošta 150 000 až 200 000 balíků denně, tedy do šesti milionů balíků měsíčně. V listopadu a prosinci by to letos mělo být podle Cinkla zhruba 316 000 balíků denně.

Pošta rovněž chystá změnu v oznámení doručování zásilek. „Informace o doručování obdrží zákazník formou SMS či e-mailem v momentě, kdy bude balík fyzicky předán konkrétnímu doručovateli. To platí v případě, kdy odesilatel k zásilce uvedl kontaktní údaje,“ uvedl Cinkl. Zároveň budou mít všichni doručovatelé balíků terminály PDA, kterými bude možné za balíky na dobírku zaplatit kartou.

Česká pošta nemůže kvůli kapacitě odmítat klienty

„Česká pošta má tu zákaznickou výhodu, že nemůže i při nejvyšším vytížení svých přepravních kapacit odmítat klienty. Na rozdíl od ostatních přepravních společností. V tomto je Česká pošta přepravní jistotou,“ řekl Cinkl. Upozornil, že na základě poštovní licence musí pošta na rozdíl od jiných dopravců zásilku k přepravě přijmout.

Zároveň to ale poště působí podle Cinkla problémy především se zásilkami z Číny. Těch přichází desetitisíce denně a často je nelze kvůli jejich nestandardnímu balení nebo velikosti zpracovat automaticky. „Musíme tak mít větší potenciál v lidské práci, protože tyto zásilky musíme třídit ručně,“ uvedl Cinkl. Navíc čínské zásilky jsou často zasílány jako běžné psaní, které má ovšem rozměr balíku. V takovém případě nastává i problém je doručit zákazníkovi do jeho poštovní schránky.

Některé e-shopy zavádí vlastní logistiku

Na Vánoce se chystají i konkurenti České pošty, kteří nabírají stovky brigádníků i vozidel. Podle logistického start-upu DoDo Česko prochází v logistice „krizí poslední míle“. Jestliže ještě před rokem na českém trhu chybělo 30 procent doručovací síly, v současnosti je to o desítky procent více, tvrdí firma. Některé e-shopy zavádí vlastní logistiku, některé posilují síť výdejních míst a některé se spoléhají na specializované partnery s početnou flotilou a především silným technologickým zázemím, dodala společnost.

Česká pošta se loni dostala do miliardové ztráty. Vedení připravilo plán restrukturalizace, do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů korun. Zároveň chce během šesti let sníží počet pracovních míst o 7000 ze současných 30 000. Nahradí je moderními technologiemi.