Pošta zruší 7000 míst a investuje 7,5 miliardy. Slibuje kratší fronty

Česká pošta do své restrukturalizace investuje 7,5 miliardy korun, částečně ji chce financovat prodejem nemovitostí. Do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů korun. Pošta také sníží počet pracovních míst o 7000 ze stávajících 30 tisíc během šesti let.