Cestovní kancelář Neckermann, tuzemská pobočka britské zkrachovalé skupiny Thomas Cook, pokračuje ve vyplácení plateb za zrušené zájezdy. Dosud klientům vrátila přes tři miliony korun a pokračovat bude v dalších dnech. O budoucnosti kanceláře však zatím stále jasno není, vedení nadále jedná s investory. Ve středu to řekl mluvčí společnosti Jan Šrámek.

CK Neckermann začala s výplatou plateb v minulém týdnu ve středu. Společnost chce platby za zrušené zájezdy vyplácet ve lhůtě 14 dnů od jejich stornování. Zatím by tak měli dostat svou platbu zpět klienti, kteří měli na dovolenou odletět na konci září či v úvodu října. Kancelář jim vyplácí celou částku.

Výše vrácených plateb se bude podle Šrámka postupně snižovat, největší počet zájezdů byl totiž zrušen na konci září, kdy končila hlavní sezona.

CK chce také v následujících dnech vyřešit osud prodaných zájezdů, které se měly uskutečnit do konce října. Kancelář na rozdíl od úvodních týdnů krize už zájezdy neruší plošně, ale podle situace v daném hotelu a oblasti.

Jasno naopak stále není kolem budoucnosti společnosti v Česku. „Jednání mezi vedením a investory nadále pokračují, ovšem zatím bez jakéhokoliv výsledku,“ podotkl Šrámek.

Česká pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook loni navýšila své tržby na 995 milionů korun, meziročně o téměř 21 procent více, vyplývá z výroční zprávy společnosti. Zahrnuje účetní období od října 2017 do konce září 2018. Čistý zisk společnosti se snížil zhruba o sedm milionů na 15,3 milionu korun. Z předchozích let ovšem podniku zůstala neuhrazená ztráta téměř 103 milionů. Pobočka zahrnuje dvě základní divize, vedle CK Neckermann je to firma Global Travel Lufthansa City Center.