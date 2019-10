V Česku existovalo loni přes 830 chudinských domů, ulic a čtvrtí. V těchto ghettech žilo víc než 127 tisíc lidí. Uvádí to zpráva o stavu romské menšiny za loňský rok. Vychází z odhadů krajských koordinátorů a romských poradců. Dokument by měla v pondělí projednat vláda. V roce 2015 bylo v ČR podle odborné analýzy 606 vyloučených lokalit s asi 115 tisíci obyvateli a v roce 2006 kolem 300 ghett s 80 tisíci obyvateli. Jedním ze symbolů vyloučených lokalit je Matiční ulice v Ústí nad Labem, kde nechala samospráva před 20 lety postavit plot mezi domy problémových obyvatel a místními starousedlíky. Dnes zeje prázdnotou, potíže v soužití problémových a pořádných obyvatel v Ústí trvají.

V roce 1994 byli do Matiční sestěhováni z okolních paneláků problémoví obyvatelé, většinou Romové, jako neplatiči nájemného. Na soužití s nimi si stěžovali starousedlíci, kteří žádali postavení zdi. V roce 1998 radnice o stavbě rozhodla o rok později se plot začal stavět. „Museli jsme něco udělat, ochránit slušné občany. Věděli jsme, že to může vyvolat nějakou reakci, že to bude ale hysterie, kdy jsem několik měsíců neřešil nic jiného než Matiční, to nikdo nečekal,“ řekl ČTK současný náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS), který v roce 1999 byl starostou obvodní radnice.

Novinářské štáby z celého světa v té době přijížděly do Ústí nad Labem. „Jejich překvapení z toho, o jak velkou, resp. malou ulici se jedná, bylo přímo úměrné vzdálenosti, kterou novináři a různí zástupci všech možných organizací urazili,“ uvedl Tošovský.

Vláda následně rozhodla vyplatit městu deset milionů korun. Neštěmice peníze použily na vykoupení tří domů starousedlíků, opravu autobusových zastávek, demolici jednoho z pavlačových domů a další projekty. Plot byl rozebrán a stal se součástí oplocení zoologické zahrady. „Byla to doba velice hektická. Byli jsme osočováni z xenofobie, rasismu a přitom jsme měli jen zájem pomoci lidem, kteří potřebovali vstát ráno do práce. Naproti nim tehdy bydlelo 140 lidí, kteří do noci slavili, děti pobíhaly na ulici a odpadky se hromadily všude kolem,“ uvedl Tošovský.

Po devastaci pavlačových domů se v roce 2011 vystěhovali jejich poslední nájemníci. „Je to strašná škoda, byly to nádherné byty, teď je tu vysekaná elektřina, vyrvané všechno kovové a kolem černé skládky,“ řekla ČTK současná starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí). „A my dáváme peníze z rozpočtu jen na úklid a opravy, místo toho, abychom něco budovali,“ poznamenala.

Ze tří zdevastovaných domů dva vlastní radnice. „Nejlepší by bylo je zdemolovat a plochu nabídnout k podnikání,“ uvedla. V jednom z rodinných domů přes ulici, které vykoupilo tehdy město a později sloužil městské policii, chce magistrát zřídit čtyři krizové byty.

Po dvaceti letech se Tošovský s Tomkovou shodli, že situace s problémovými nájemníky se pouze přesunula do jiných ulic města. „Podobně a možná hůře to vypadá ve Sklářské ulici (čtvrť Předlice), rozdíl je jen v tom, že poblíž nežijí lidé, kterým by to tolik vadilo,“ uvedl Tošovský. V ulici 1. máje nedaleko Matiční je jeden opravený rodinný dům a vedle zničené činžáky. „Ti lidé jsou chudáci, jejich nemovitost je neprodejná a situaci nikdo neřeší,“ uvedla Tomková. „Jestli se systém vyplácení dávek nezmění, raší tu ohromný problém,“ dodala.