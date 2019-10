V mládí koketoval s komunisty a nakonec skončil u nacistů. V roce 1935 se Oskar Schindler stal členem Sudetoněmecké strany (SdP), což ve Svitavách, kde se mluvilo hlavně německy, nebylo nic zvláštního. Zvláštní ale byla jeho pověst. Rýmované přezdívky Schindler-Gauner nebo Schindler-Schwindler svědčí o tom, že se nejednalo právě o spořádaného občana.

Peníze, luxus, špionáž

Oskar Schindler měl rád peníze a luxus, což je u cestovního obchodního zástupce s nestálým zaměstnáním problém. Byly ale i jiné cesty, jak si zlepšit životní úroveň – třeba špionáž pro nacistické Německo.

V úkrytu parašutistů našli krev: Co se dělo v kryptě po smrti Heydricha?

„Existuje dvanáctistránkový výslechový protokol, kde (Schindler) konstatuje, že spolupráce s Abwehrem začala v polovině 30. let. Uvádí tam jenom to, co mu evidentně mohli prokázat. Ale přiznává poměrně vysokou částku, kterou získal jako výtečně hodnocený agent – bylo to šest až 10 tisíc korun,“ řekl pro Blesk Zprávy historik Radoslav Fikejz z městského muzea ve Svitavách. To byly velmi slušné peníze, když si uvědomíme, že dělník v továrně tehdy bral 600–700 korun.

Oskar Schindler se žení. V roce 1928 si vzal Emílii Pelzlovou ze Starého Maletína. | Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Československá rozvědka nebyla včerejší a tak špion-amatér končí v rukách policie a nakonec i u soudu. Jenže Schindler je skoro celoživotní klikař – 7. října 1938 přichází amnestie za politické trestné činy a vztahuje se i na něj. „On tu špionážní činnost vykonával nejen ve Svitavách, ale i v Moravské Ostravě, kam se po amnestii přestěhoval,“ vysvětluje historik.

Gaunerovo svědomí

Válka dala Schindlerovi nečekané možnosti. Má konexe u Abwehru, je členem NSDAP, má i zásluhy a především v tom „umí chodit“. Na území dobytého Polska je spousta volných podniků, jejichž židovští majitelé skončili v koncentračních táborech. Schindler tak získal krakovskou továrnu na smaltované výrobky, z cesťáka byl najednou pan továrník. Tehdy se tomu říkalo arizace.

William a Kate zažili hororovou návštěvu: V Polsku si prohlédli bývalý koncentrační tábor

V roce 1943 se postoj Schindlera nacisty a arizátora začíná měnit. Podporuje podzemní hnutí odporu a v době existence krakovského ghetta pomáhá jednotlivým rodinám. Může to vypadat jako vypočítavost, situace na východní frontě pro Německo nevypadá dobře: armáda Friedricha Pauluse obklíčená u Stalingradu se vzdává, sovětská vojska osvobozují Kursk. Jenže nastal okamžik, po kterém Schindlera z vypočítavosti můžeme podezírat jen těžko.

Dělníci Schindlerovy továrny na smaltované výrobky | Městské muzeum a galerie ve Svitavách

V izraelském památníku holokaustu Jad vašem leží složka nazvaná „Co Schindler viděl ze hřbetu svého koně v březnu roku 1943“. Právě tady zřejmě leží vysvětlení toho, co Schindlera změnilo. „Když se svou milenkou vyjel na ranní projížďku, tak dobře věděl, že uvidí likvidaci krakovského ghetta. Ale on viděl i vystřílení dětské nemocnice. A podle té milenky a dalších svědectví sesedl z koně a do konce večera nepromluvil. A tady se něco zlomilo...,“ popisuje zásadní moment Radoslav Fikejz. Tento okamžik najdete i ve filmu Schindlerův seznam.

Kolik bylo Schindlerů?

Oskar Schindler se mění. Jako by se u něj pro něj probudilo svědomí. V něčem zůstává stejný – kšeftuje, uplácí, udržuje si dobré vztahy s nacistickými pohlaváry a riskuje. Dvakrát ho zadržela policie, ale pokaždé vyvázl. Poprvé v životě mu nejde o ještě větší luxus, ale o lidské životy. Na podzim 1944 se ke Krakovu blíží Rudá armáda, přesun židovských dělníků z továrny do Brněnce v Sudetech je Schindlerovým husarským kouskem.

V Letech vraždili Romy Češi. Novorozeňata dávali do kádě s vodou, říká aktivista

Vypadá to, jako by měl Schindler několik tváří. Podle historika Radoslava Fikejze nejméně tři: „Setkal jsem se, nebo jsem si psal asi se 150 lidmi ze Schindlerova seznamu. Ta brněnecká epizoda je dramaticky odlišná od epizody krakovské, nebo dokonce od epizod svitavských a ostravských.“

Velitel koncentračního tábora Kraków-Płaszów Amon Leopold Goeth na balkoně své vily v Krakově. 5. září 1946 byl odsouzen k smrti a 13. září v krakovském vězení Montelupich oběšen. Ve filmu najdete scénu, která z této fotografie vychází. | Městské muzeum a galerie ve Svitavách

V Brněnci Schindlera dostihl konec války. A muselo mu být jasné, že jeho jedinou nadějí je útěk. Jako známého nacistu by ho čekal v horším případě lynč, v o málo lepším případě mimořádný lidový soud s vyhlídkou na provaz. Teď už bývalý továrník na dlouho mizí.

Válečný zločinec

Schindlerovo vyhodnocení situace bylo velmi přesné, jeho jméno se dostalo na seznam válečných zločinců, po kterých pátralo Československo. Nejprve se zdržoval v Německu, odkud jako spousta dalších nacistů emigroval do Argentiny, kde zkrachoval jako chovatel dobytka, a pak se ho ujali Židé, které zachránil.

Byla jedinou Židovkou z Dolních Kounic, která přežila holocaust. Po návratu ji nikdo nepřivítal

Celou tu dobu se ho snažili československé úřady dostat před soud. „V 60. letech po něm neúspěšně pátrala rozvědka. Ta konstatovala, že jeho bydliště a osud nebyl dohledán. V protokolech je věta, že československé bezpečnostní orgány po něm vedou dál pátrání jako po nezvěstném, pohřešovaném,“ řekl Blesk Zprávám Radoslav Fikejz.

Auto v roce 1925? Oskar Schindler ho tehdy měl. | Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Nakonec ale Schindlera dohnal sám Schindler – jeho temná stránka. V Izraeli sice získal místo vrátného v muzeu, ale kvůli alkoholu o ně přišel. Vrátil se do Německa a za vypůjčené peníze několikrát zkusil podnikat, a pokaždé zkrachoval. „Ten jeho konec nebyl zrovna vzorový, protože on zemřel na choroby spojené s nadměrným pitím alkoholu – cirhóza jater a kornatění žil,“ popisuje historik konec velkého životního hráče. Zemřel v Hildesheimu 9. října 1974 ve věku 66 let.

Život po smrti

Schindlerův osud se smrtí neuzavřel. V roce 1993 se dostává do kin film Stevena Spielberga Schindlerův seznam a má úspěch. Zároveň rozpoutává vlnu zájmu o historickou osobnost. A to i v Česku, kde o sudetském Němci, který zachraňoval Židy, věděli snad jenom ti, kdo ho kdysi stíhali jako válečného zločince. Dnes má ve Svitavách, kde byl před válkou známý jako Schindler-Gauner, v městském muzeu stálou expozici.

Záhada dívky z koncentráku: V Sokolově pátrají po osudu holčičky z fotografie staré 72 let!

„Byl to hráč, gambler, používal korupci, ale bez toho by to nedokázal. Sami ti Židé přiznávají, že oni nemají právo to hodnotit, protože pro ně je zachránce životů. A to je podstatné,“ říká historik. Stát Izrael má v hodnocení Schindlerovy osobnosti jasno: nechal ve Frankfurtu nad Mohanem ostatky Oskara Schindlera vyzvednout a pohřbil je na katolickém hřbitově na hoře Sion.