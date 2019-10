Zástupce ombudsmanky se věnoval konkrétnímu případu, kdy se zájemce o vůz z autobazaru chtěl v tomto voze na zkoušku projet. Prodejce ho instruoval, jakou trasu může projet, protože sám s ním nejel. Muže ale na zpáteční cestě zastavila policie a chtěla vidět doklady od vozu.

„Muž policistům vysvětlil, že jde jen o zkušební jízdu a veškeré informace k vozidlu jim může předat prodejce z blízkého autobazaru. V autobazaru se ale ukázalo, že vozidlo nemá sjednané povinné ručení a panují kolem něj i další nesrovnalosti, kterým se policisté věnovali,“ uvedla mluvčí.

Neznalost zákona neomlouvá

Muže policisté upozornili na to, že přestože mu prodejce vědomě poskytl nepojištěný vůz, také on sám se dopustil přestupku, když takový vůz řídil. Velmi důležité je podle zástupce ombudsmanky také to, zda na vozidle jsou správné registrační značky. V tomto případě šlo zřejmě o cizozemské převozní značky. Za přestupek řízení vozu, na němž nejsou řádně umístěny registrační značky, totiž řidiči hrozí ve správním řízení pokuta ve výši 5000 až 10 000 Kč a také zákaz řízení na dobu od šesti do 12 měsíců.

„Ačkoli vnímám lidskou stránku případu, tak z pohledu práva není příliš prostoru pro to, aby správní orgán řízení o přestupku zastavil,“ uvedl zástupce ombudsmanky. Danou situaci totiž podle něj nelze omlouvat neznalostí, protože povinnost řidiče řídit vozidlo pouze s řádně umístěnými registračními značkami a mít u sebe doklady o vozidle a povinném ručení, je obecně známá a samozřejmá. I maringotka může být stavba, říká Křeček. A nevadí, když popojede

Správní řízení o přestupku podle mluvčí ještě neskončilo, takže zástupce ombudsmanky mohl muži pouze doporučit, aby pro svou obranu v řízení zvážil právní pomoc advokáta. Pokud by úřad rozhodl o vině za přestupek, muž má možnost se bránit odvoláním a pak případně správní žalobou.