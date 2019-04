Původní shodný verdikt přitom Krajský soud v Plzni zrušil a věc se tak vrátila zpět na okres. Mělo se doplnit dokazování, zda obžalovaný policista opravdu užil fyzické násilí.

Fyzický kontakt s poškozeným ale nebyl podle soudu prokázán. Policista se sice choval nezdvořile, ale to nelze posoudit jako trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. „Okresní soud po doplnění dokazování dospěl ke shodným závěrům jako v původním rozhodnutí,“ uvedla soudkyně Lucie Bočková.

Soud proto případ postoupil jako přestupek krajskému policejnímu ředitelství ke kázeňskému projednání. Verdikt není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

Incident, při kterém měl údajně policista napadnout řidiče. Ronald Němec

Obžaloba: Vulgarity a napadení

Obžaloba od samého počátku kladla Vladimíru S. za vinu, že řidiče škodovky fyzicky napadl. „Na začátku se slovně ani služebním průkazem neprokázal jako policista. Řidiče označil slovy ku*va, ty ku*do, a ptal se jej, na koho blikal. Když řidič ihned nereagoval na výzvu k vystoupení z vozidla, fyzicky jej napadl,“ řekl státní zástupce Jiří Richtr.

Obžalovaný policista popíral, že by muže napadl. Vulgarity přiznal. „Ano, řekl jsem mu sprostá slova, to jsem neměl, uznávám,“ řekl policista Vladimír S. K zastavenému autu šel se zbraní v ruce.

„To mohu učinit tehdy, když mám obavu o svůj život. On ujížděl, takže ta obava u mě byla. Než jsem došel k autu, zbraň jsem schoval,“ dodal Vladimír S.

Policisté: Najížděl na nás

Ve prospěch svého podřízeného svědčil i policista Josef N. Uvedl, že na ně řidič superbu najížděl a oni se cítili ohroženi. „Měli jsme podezření, že je pod vlivem drog. Spustili jsme výstražné zařízení a rozhodli jsme se ho zastavit. Kolega mu ukazoval z okénka spolujezdce policejní průkaz. Musel vědět, že jsme policisté, kromě průkazu také na autě blikal nápis stop a policie,“ popisoval Josef N.

Řidič superbu popsal celou situaci poněkud odlišně. „Nevěřil jsem, že jsou to policisté. Byl to černý mercedes se zatmavenými skly, oni byli celí v černém, měli tmavé brýle a byli potetovaní. On (Vladimír S.) mě vzal do kravaty a pokusil se mě vytáhnout ven,“ popisoval napadený řidič Josef V.

Soud: Zastavení i zbraň v pořádku

Zastavení vozidla vyhodnotily oba soudy, jak okresní, tak krajský, jako oprávněné. I to, že policista měl v ruce zbraň. Další postup už ale podle krajského soudu tak bezchybný nebyl, obžalovaný policista bral celou věc příliš osobně.

„Osobní rovinu míchal s pravomocí, kterou mu dává policejní zákon,“ uvedl krajský soud. Vulgarity, které zazněly, ale nejsou zneužitím pravomoci. Napadení se pak podle aktuálního verdiktu neprokázalo.

