Zfetovaný mladík shodil policistům monitor, tak ho zbili: Nebylo to mučení, rozhodl soud (ilustrační foto)

Policisté v pražské Lhotce zatkli mladíka, u kterého našli balíček s extází. Předvedli ho na služebnu k výslechu, ale během chvíle, kdy byl sám v místnosti, shodil monitor ze stolu. Aspoň takto prostě se dá situace, která nastala loni v únoru, popsat. V tu chvíli k zatčenému mladíkovi, který byl připoutaný k lavici, přiběhli dva policisté a bez větších štráchů ho začali bít pěstmi i kopy.

Jejich jednání rozhodně neskončilo bez odezvy - dva aktéři a třetí svědek skončili před soudem. Ten nakonec podle serveru Novinky.cz ale rozhodl, že nešlo o mučení, ale pouze o zneužití pravomoci úřední osoby, za což jim byly uloženy roční podmínky s dvouletou zkušební dobou. Mladík, který se měl stát obětí násilí, vypráví celou událost trošku jinak.

Pytlíček drog prý nebyl jeho, předal mu ho barman s tím, že ho našel v boxu, kde s přáteli seděli. Opilost ale přiznal. „Nejsem dealer ani zločinec. Jsem obyčejný třiadvacetiletý kluk, který chodí do dvou prací a stará se o babičku," uvedl mladík. „Ve výslechové místnosti jsem byl připoután k lavici. Pak mi hodili na stůl nějaké papíry, abych si je pročetl. A když jsem si přitahoval stůl, kolem nohy byly omotané kabely, a tak spadl ten monitor. Poté dva policisté vtrhli dovnitř, kopli mě a začali mě bít hlava nehlava," dodal.

Jeho verzi o posouvání stolu dosvědčil i záznam z kamer. Stejně tak jako brutální bití, které policisté doznali. Tvrdili ale, že je údajně zfetovaný a opilý mladík provokoval, byl agresivní, a dokonce jim i vyhrožoval.

„Nechal jsem se vyprovokovat od poškozeného, který začal vyhrožovat, že zlikviduje moji rodinu, což se mě osobně dotklo. Nezachoval jsem se profesionálně a uštědřil jsem mu dvě rány. Upřímně lituju těch dvou ran," vysvětlil podle Novinek jeden z nich. To ale zadržený mladík popírá a tvrdí, že to bylo spíš naopak. Podmínku nakonec od soudu za držení drog dostal i on, v tomto případě soud totiž věřil policejní verzi událostí.

„Proti rozsudku jsem se na místě odvolal, protože mám za to, že obžalovaní policisté se vůči poškozenému dopustili zločinu mučení a jiného nelidského a krutého zacházení," uzavřel státní zástupce.