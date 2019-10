Obtěžující i důležité hovory ze skrytého čísla. Kdo všechno se vám zkouší dovolat?

„Škoda, že se tomu nedá dovolat a pořádně toho cvoka seřvat. Ale i kdyby se to dalo, nechám si to na ráno,“ takto reagoval na sociálních sítích Karel z Olomouce, kterému se neznámý volající snažil dovolat pravidelně kolem jedenácté hodiny večerní. Není zdaleka jediný, koho hovory ze skrytých čísel obtěžují. Martin z Prahy si stěžuje pro změnu na to, že telefonát není nikdy možné přijmout: „Volání objeví vždy jen na jednu sekundu. Nevím co to znamená,“ dodal.

Volání z anonymního čísla | Martin Černý

Ze skrytého čísla může volat kdokoliv. Služba není placená. „Pro operátory je to povinnost, kterou jim ukládá zákon,“ uvedl mluvčí Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund. Kdo se takto skrývá není jasné. Může jít i o vážnou věc, skryté ID totiž používá třeba policie nebo úřady. Zato soukromé firmy se anonymnímu volání vyhýbají, o marketingové hovory tedy většinou nejde. „U komerčního sektoru se s požadavkem na skrytá volání setkáváme minimálně, protože firmy spíše preferují, aby jim zákazník v případě jeho nezastihnutí mohl zavolat zpět,“ dodává Grund.

Obtěžování se dá bránit

Často se také stane, že si někdo tímto způsobem „střílí“ ze svých známých. Skrýt telefonní číslo dnes totiž chytré mobilní telefony nabízí velice snadno. Ze skrytých čísel nelze posílat sms zprávy, pro volání ale stačí použít předvolbu #33#. „Zákazník si může zvolit že chce skrýt číslo jak u jednotlivého konkrétního volání, tak si může nastavit, že se bude číslo skrývat při všech voláních bez výjimky,“ upřesnil Grund. Úřady mohou tuto možnost využívat i u pevných linek.

Anonymní je číslo pouze pro volaného, operátor volajícího hned pozná. V případě přehnaného obtěžování nebo dokonce stalkingu je potřeba vyplnit formulář se žádostí o identifikaci obtěžujícího či zlomyslného chování. Blokovat skrytá čísla je možné díky některých aplikacím, spolehlivější je ale nastavit blokace přímo v telefonu. Ne všechna zařízení ale tuto možnost nabízí.

Na Čechy to zkouší „prozváněcí“ podvodníci. Operátoři: Dejte si pozor na tahle čísla

Raději nevolat zpět

Naopak o zavolání zpět stojí podvodníci. Už řada Čechů musela zaplatit za hovory do exotických zemí, které jsou v nejdražším pásmu. „Telefon vyzvání vteřinu nebo dvě, takže ho příjemce nestihne zvednout. Když zavolá zpátky, telefon přijme automat. Volající pak za pár vtěřin zaplatí až sto korun, protože volal například na Pobřeží slonoviny,“ upozorňuje mluvčí asociace, která sdružuje mobilní operátory v Česku.