Češi o geneticky upravenou kukuřici nestojí. Ale to se má změnit, říká ministerstvo

Ministerstvo zemědělství nemá informaci o tom, že by se v ČR letos pěstovala nějaká geneticky modifikovaná (GM) kukuřice. Ve středu to sdělil mluvčí úřadu Vojtěch Bílý. Mělo by tak jít o třetí rok za sebou, kdy s ní žádný farmář pole neosel. Ministerstvo už dříve hovořilo o poklesu plochy GM kukuřice, protože je odbyt tohoto typu problematický. Dalším důvodem byla administrativní zátěž pro pěstitele. Ve světě naopak plochy GM plodin nadále rostou.