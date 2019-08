Zemřela nejstarší Češka Marie Schwarzová, bylo jí 109 let. Pomoci od státu se nedočkala

V pondělí zemřela nejstarší Češka Marie Schwarzová, bylo jí 109 let. Oznámil to Petr Kunc (TOP 09), místostarosta městské části Brno-Židenice, v nichž Schwarzová žila. Uvedl, že úmrtí Marie Schwarzové potvrdila její dcera. „Rádi bychom se za městskou část zúčastnili pohřbu, pokud rodina nebude proti. Rádi bychom aspoň takto vzdali paní Schwarzové úctu,“ řekl místostarosta.

Nejstarší občanku České republiky se Schwarzová stala letos v lednu poté, co zemřela Květoslava Hranošová, která byla jen o čtyři dny starší než Schwarzová.

Dnes zemrela nejstarsi obcanka Ceske republiky, pani Vera Schwarzova. Bylo ji 109 let. Uprimnou soustrast vsem pozustalym! #rip #zidenice pic.twitter.com/Wwoi53gZHN — Petr Kunc (@kunc_zidenice) 26. srpna 2019

Bývalá učitelka Schwarzová bydlela se svou dcerou a, jak v lednu řekl Kunc, v den svých 109. narozenin se cítila na 50 let. „Ptal jsem se jí, co pro ni můžeme udělat. Poprosila o prořezání stromů v ulici, aby měla v létě více sluníčka,“ uvedl tehdy Kunc. Rodina komunikovala právě s Kuncem, jinak se pozornosti médií i židenické radnice vyhýbala.

Zemřela nejstarší obyvatelka ČR Marie Schwarzová (na snímku z 30. ledna 2019), bylo jí 109 let. | ČTK

Marie Schwarzová se narodila 30. ledna 1910 v Brně. Byla pedagožkou a ochotnickou herečkou.

Ostudné selhání státu

K nejstarší Češce se stát zachoval nemístně. Jakoby „měla smůlu“ že se dožila ta vysokého věku. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž stařence odmítlo přispět na schodišťovou plošinu – údajně na ní neměla nárok.

Bez schodišťové sedačky přitom nemohla stařenka téměř dva roky opustit patro, kde má svůj pokoj. Dcera si musela k snesení maminky dolů vždy někoho sjednat a zaplatit.

„Vyrozuměla jsem, že maminka je pro úřady až moc stará na to, aby se příspěvek státní kase vyplatil. Asi čekají, že brzy umře,“ svěřila se Blesku její dcera Alena (78). Stařenka tak vlastně trpěla za to, že se v Česku dožila požehnaného věku ve zdraví. A že jí nechyběla ani ruka nebo noha a nebyla ani ochrnutá.

Dcera koupila pomůcky pro maminku za své

Dcera o maminku pečovala 24 hodin denně v domku v Brně-Židenicích. Pomůcku za 200 tisíc korun nakonec koupila z našetřených peněz sama. Rodinu trápila až do hořkého konce i úřední šikana stařenky. Musela se totiž chodit k posudkovým doktorům ukazovat osobně.

Nejstarší Češka Marie (109) příspěvek od státu na plošinu nedostala: Je moc stará a zdravá!

„Kdyby nám rovnou řekli, že na nic nemáme nárok, tak by to bylo férovější, než lítat od čerta k ďáblu. A nakonec slyšet, že nic nedostane,“ mávla rukou paní Alena. Do ústavu ji nikdy nedala.

Ministerstvo si „umylo“ ruce

„S ohledem na principy ochrany osobních údajů a mlčenlivosti nelze sdělovat detailní informace zjištěné při řízení o příspěvek na zvláštní pomůcku, které paní Schwarzová zastoupená svou dcerou, paní A. K. vedla,“ uvedla na dotaz Blesku mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová. Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) na dotaz Blesku nereagovala, mluvčí zaslala pouze obecný popis situace, kdo má podle úřadů nárok a kdo už ne.

Stát: Kdo má na co nárok a kdo ne, víme sami nejlépe

„Příspěvek na zvláštní pomůcku je poskytován úzkému okruhu osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, který je výslovně uveden v zákoně. Osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem jiného charakteru, dávku přiznat nelze. Horní věkový limit pro poskytnutí příspěvku právní předpis a tedy i praxe neuplatňuje.“

Jakým lidem stát přispěje?

+ s anatomickou ztrátou obou nohou v bércích a výše, ztrátou obou dolních končetin na podkladě úplné obrny nebo těžkého ochrnutí,

+ s funkční ztrátou jedné ruky a jedné nohy na podkladě úplné obrny nebo těžkého ochrnutí

+ s amputovanou nohou ve stehně bez možnosti oprotézování nebo exartikulací v kyčelním kloubu,

+ S amputovanou nohou ve stehně s možností oprotézování.

Zdroj: dopis MPSV Blesku