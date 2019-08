Mytí oken jako odměna. Vězni trénují na normální život

Osm vězňů ze specializovaného oddělení ochranné léčby protitoxikomanické a protialkoholní umývalo 176 oken základní školy Rýnovice. . „Je to příjemné zpestření, vytáhnutí ze stereotypu věznice. Tam je to pořád stejný," řekl dvaačtyřicetiletý Eda, který si odpykává 8,5 roku vězení. Brigády mimo věznici vítá i devětatřicetiletý Luboš, který má před sebou poslední rok trestu. "Je to plus, lepší na psychiku," řekl. Když by nebyl na brigádě, ve věznici by si nejspíš četl nebo cvičil.

Služby vězňů si podle Králové objednávají města, školy či jablonecký domov důchodců a s jejich prací bývají spokojení. Jen slova chvály má pro vězně i ředitelka rýnovické školy Jana Mašindová, kde dnes umývali okna. „Je to neskutečná pomoc pro paní uklízečky, které tady uklízí po své pracovní době,“ uvedla. Vězni chodí do školy mýt okna dvakrát do roka, navíc pomáhají při stěhování nábytku či přípravě tříd na nový školní rok. Škola díky jejich pomoci ušetří.

Ředitelka viděla fakturu z jiné školy, která za mytí oken a stěhování nábytku zaplatila 106.000 korun. Vězňům za jejich práci rýnovická škola připraví alespoň občerstvení, dnes měli k obědu řízek s kaší a jako zákusek ananasové blaho. „Strava je tady lepší než ve věznici,“ řekl vězeň Eda.

Brigády považuje za prospěšné i speciální pedagog rýnovické věznice Zdeněk Jiruš. . „Není to jen pomoc organizacím, kam chodíme, je to i pomoc pro nás při práci s vězni, aby viděli, jak vypadá normální opravdový život,“ řekl. Podle něj se díky brigádám dostávají vězni do kontaktu s běžným životem, který někteří ani neznají. „Protože někteří z nich nikdy ani nepracovali. A když potom to takto vidí a vidí tu pomoc jak školám, tak i v domově důchodců, tak je to pro ně dost velký zážitek,“ uvedl.

Pro vězně je podle něj motivací dostat se do skupin, jež chodí na brigády. "Šanci má každý," uvedl Jiruš. Ven se dostanou spíše vězni, kterým zbývá rok či dva do propuštění. "Aby pro ně přechod z věznice nebyl takový šok," dodal Jiruš. Podle vězně Edy se na brigády dá dostat někdy i každý víkend. "Potřeba je chovat se slušně, plnit řád věznice, dělat vše, co se po něm chce," dodal.