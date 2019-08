Mašínové budou mít památník. Stavět se začne už příští rok

Autory návrhu jsou studenti architektury Českého vysokého učení technického (ČVUT). Spolupráci spolku nabídl architekt a pedagog ČVUT Tomáš Hradečný. „Nabídl paní Mašínové, že by to studenti ČVUT vzali jako svou ročníkovou práci a ona by si vybrala s dalšími členy spolku ten nejlepší návrh. V ateliéru je teď se studenty připravována stavební dokumentace, která by umožnila, aby se od příštího roku začalo stavět,“ řekl Blažek.

Spolek chce na stavbu památníku vybrat peníze ve veřejné sbírce, kterou již založil. Zřídil k ní také transparentní účet, aby veřejnost mohla tok peněz kontrolovat. Oficiální vyhlášení veřejné sbírky se uskuteční v pondělí 26. srpna, v den oslavy nedožitých 123. narozenin Josefa Mašína. Podle Blažka je velká šance, že se podaří vybrat celou částku potřebnou na stavbu právě od veřejnosti. Řada lidí podle něj přispěla již před oficiálním zahájením sbírky.

Rod Mašínů na statku žil po staletí. V roce 1940 jej protinacistický odbojář Josef Mašín nechal přepsat na své tři nezletilé děti. Později statek zabral stát. Po listopadu 1989 získala dvě osminy statku Zdena Mašínová a zbytek zůstal státu, protože bratři Ctirad a Josef Mašínové se do Česka nevrátili ze Spojených států amerických.

Mašínová u soudu od roku 2012 zpochybňovala smlouvu, kterou Josef Mašín postoupil statek svým dětem. Uvádí, že smlouvu její otec podepsal pod nátlakem a že skutečným vlastníkem byl i v době úmrtí on. Okresní soud v Kolíně ale žalobu z procesních důvodů zamítl kvůli tomu, že o určení vlastnictví požádala jen Mašínová, tedy pouze jeden z více dědiců. Verdikt potvrdil Krajský soud v Praze i Nejvyšší soud.

Až Ústavní soud v roce 2015 vrátil rozhodování kolínskému soudu, který podle soudců původně postupoval příliš formalisticky, když Mašínovou nepoučil o povinnosti jednat koordinovaně s ostatními dědici. K žalobě Mašínové se poté připojil její bratr Josef, který v minulosti odmítal mít s českou justicí cokoliv společného. S žalobou souhlasili také dědicové po Ctiradovi Mašínovi, který zemřel v roce 2011. Kolínský soud nakonec na jaře 2017 rozhodl, že Mašín skutečně smlouvu podepsal pod nátlakem, a tím ji zneplatnil. Díky tomu mohla Mašínová požádat o nové dědické řízení. Oficiálními majiteli statku se rodina stala na konci roku 2017.