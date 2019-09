Sociální sítě samy o sobě příliš neškodí. Jejich užívání ale narušuje činnosti, které ovlivňují dušení zdraví - zejména pak spánek a pohybové aktivity. S takovými závěry přišla britská studie Mladí lidé jsou zároveň vystavení nevhodnému obsahu a kyberšikaně. Problémy mají podle studie spíše dívky než chlapci. Podle Daniela Dočekala se dopad sociálních sítí na spánek a zdraví projevuje i u českých teenagerů a rodiče by měli sledovat, kdy aktivita potomků na sítích přerůstá mez.

Vědci ve studii společnosti The Lancet Child & Adolescent Health zkoumali 10 tisíc britských chlapců a dívek ve věku 13 až 16 let. Výsledky naznačují, že sociální sítě samy o sobě nezpůsobují velkou újmu, ale jejich časté používání může ovlivnit duševní zdraví. Zároveň děti vystavují kyberšikaně, nevhodnému obsahu a narušují jejich pohybové aktivity a spánek. A právě to může mít vliv na psychiku.

Odborníci zjistili, že u obou pohlaví bylo velmi časté používání sociálních médií spojeno s větší psychickou úzkostí. Více sociální média ovlivňují spíše dívky než chlapce.

Probouzení v noci a neodpočinutý mozek

Podle experta na sociální sítě Daniela Dočekala podobných průzkumů proběhlo více a výsledky se netýkají jen dětí v Británii, dopad a vliv na spánek a zdraví mají sociální sítě ve všech zemích a ani Česko není výjimkou. Problémů je podle Dočekala celá řada: od těch běžných, jako je právě zmíněná nevyspalost, nebo až po vytvoření chorobné závislosti.

„Příliš času s displejem narušuje spánek, mozek si nemůže dostatečně odpočinout, často chybí tolik potřebný pohyb. Neustálá potřeba kontrolovat upozornění, snaha o nic nepřijít, je pak tak trochu základem vzniku moderních neuróz, neschopnosti se soustředit. Jako ve všem to chce najít rozumnou rovnováhu mezi digitálním a reálným světem,“ řekl Blesk Zprávám Dočekal.

„Ten nejtypičtější příklad je, že dítě místo spánku dlouho do noci sleduje YouTube nebo si chatuje s kamarády, nebo bezcílně brouzdá po Instagramu v marné snaze najít zábavu. Časté je i probuzení v noci a nutkavá touha se podívat, zda něco „neuteklo“ a z „jen se trochu podívám“ je pak hodina a více u displeje. Mozek se pak místo spánku a odpočinku namáhá, spánek mizí a to celé se opakuje i v dalších dnech,“ dodává Dočekal.

Nevhodný obsah je na každé sociální síti

Českou mládež Facebook příliš neláká. V kurzu je hlavně Instagram a nově i TikTok, mobilní aplikace pro vytváření a sdílení krátkých videí, velkou roli stále hraje u dětí YouTube. Nevhodný obsah je na všech.

„Škodí cokoliv, kde se objevuje škodlivý obsah a ten se stěhuje podle toho, jaká sociální síť je zrovna v kurzu,“ upozorňuje expert s tím, že vlastně na žádné sociální síti nejsou děti v bezpečí.

A co je vlastně nevhodný obsah? Podle Dočekala je to velmi široký pojem.

„Může to být násilí, návodná videa vedoucí k nevhodnému či nebezpečnému chování, fake news, podvody, zloději, obsah pro dospělé, který zcela určitě má být dostupný až od určitého vhodného věku, nenávistný obsah, vulgární projevy youtuberů a instagramerů, skrytá reklama, atd.,“ vypočetl Dočekal.

„V ložnici nemají mobily co dělat“

Teenageři potřebují podle studie spánek alespoň deset hodin denně. Rodiče by měli sledovat, co a jak často jejich děti používají a v případě, že se jim zdá, že je potomek na chytrém telefonu nebo počítači příliš závislý, měli by se snažit najít mu jinou zábavu, jako jsou společné aktivity.

„Je řada dobrých pravidel jako třeba „mobil u jídla ne“ nebo „hodinu před spaním žádný displej“ či ještě lepší „v ložnici nemají mobilní telefony co dělat“. Pravidla velmi vhodná i pro dospělé. Nadměrnému užívání sociálních médií se dá předejít výchovou, komunikací s dětmi ještě předtím, než nastanou případné problémy,“ říká odborník a dodává: „To co jsme se už naučili hlídat v minulosti, tedy čas trávený u televize, se rodiče musí naučit pro mobilní zařízení a počítače.“