Ivanovi bylo 40 let, když začal být neustále unavený a více se potil. Do té doby žádné významné zdravotní potíže neměl. Jednou se mu ale zamotala hlava a udělalo se mu špatně. Pořád si namlouval, že to nic neznamená. Jeho blízcí ale chtěli, aby si zašel k lékaři. Nakonec poslechl. Diagnóza byla zdrcující - chronická myeloidní leukémie. Špatným zprávám ale ještě nebyl konec.