Pokud chcete zažít kvalitní spánek, jeden šálek espressa, coca-coly nebo jiného nápoje s kofeinem vám ho výrazně nenaruší. Mnohem horší efekt bude mít alkohol a nikotin – tyto látky vám skutečně „nedají spát“. Vyplynulo to z výzkumu, na kterém se podílela Floridská a Harvardova univerzita.

Výzkum, který prováděli vědci z lékařské fakulty Harvardovy univerzity, Univerzity Emory a medicínského centra Mississippské univerzity, je jeden z nejdéle trvajících v historii, jenž se tomuto tématu věnoval. Po dobu 14 let sledoval 785 osob a to, jak dobře se vyspali po požití určitých substancí.

Lékaři jim látky podávali v časovém oknu čtyř hodin před tím, než se uložili ke spánku. Nikdo z účastníků studie netrpěl žádnou spánkovou poruchou. Kvalita jejich podřimování byla sledována pomocí monitorovacího náramku.

Výsledkem bylo zjištění, že kofein na kvalitu a délku spánku neměl žádný efekt. A to ani ve vyšších dávkách nebo těsně před uložením se do postele. Oproti tomu látky nikotin a alkohol měly efekt výrazný. Výsledná data odpovídala i poté, co se vzaly v potaz faktory jako věk, pohlaví, tělesné proporce, nebo jestli osoby druhý den čekala stresová situace.

V rámci nikotinu a alkoholu působil mnohem větší škody nikotin. Kdo kouřil klasické cigarety nebo elektronickou cigaretu, spal v průměru o 43 minut méně než nekuřák. U alkoholu pak platilo, že čím kratší čas před spánkem ho člověk požil, tím větší efekt na kvalitu odpočinku měl. Podle výzkumníků to ukazuje, že lidé trpící nespavostí by se měli těmto látkám vyvarovat.