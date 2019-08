Kilo krkovice zdraží o 20 korun. Připlatíte si i za párky a špekáčky

Pivo, rozpálený gril a krkovička – to je pro řadu Čechů ideál letního večera. Jenže poměrně laciné večeři by mohl být brzy konec. Mohou za to ceny vepřového, které letí nahoru. Například kilo pečeně podražilo od začátku roku o 10 korun. A podle expertů bude v horizontu několika týdnů ještě hůř.

Že ceny stoupají, potvrdil předseda Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina. „Výkupní cena vepřových půlek – tedy to, co platí jatka chovatelům – vzrostla od března o více než 30 procent. A některé části, které se obchodují samostatně, zdražily ve velkoobchodních cenách ještě razantněji, i přes 40 procent. Jde o krkovici a pečeni, kde se projevuje i vliv letní grilovací sezony,“ popsal pro Radiožurnál.

Jak poznat kvalitní vepřové? Prozkoumejte barvu i etiketu, radí experti

Podle agrárního analytika Petra Havla budeme muset sáhnout ještě hlouběji do peněženek. „Mohlo by to být i o 15 procent dražší oproti stávajícímu stavu. Výš bych to neviděl, protože lidé u nás jsou na cenu citliví,“ odhadl pro Blesk odborník.

Salámy zdražování neuniknou

Přepisovat se nejspíš budou i cenovky u uzenin, i když o něco méně dramaticky. „Mělo by to být tak do 10 procent. Při výrobě uzenin je vepřové jednou ze surovin, ale ne jedinou,“ popsal Havel. A proč se u salámů a šunek cena ještě tolik nezvedla? Prodejní ceny masných výrobků obvykle reagují na cenu masa s větší časovou prodlevou.

Mor z Číny provětrá české peněženky

Za růst cen masa může, možná trochu překvapivě pro českého spotřebitele, Čína. V říši středu, kde je vepřové jednou z hlavních surovin, propukl africký mor prasat a dle odhadů bylo třeba vybít 200 milionů čuníků. Zemi tak chybí miliony tun vepřového, které nakupuje jinde, což zvedá ceny v Asii i Evropě. Podle Havla se problémy na sebe kupí.

„Ohniska afrického moru ohlásilo Bulharsko a tuším, že problém je i na jihu Slovenska. Propad produkce vepřového se rozšiřuje a tím tlak na růst cen stoupá,“ tvrdí. To znamená, že do konce roku ceny nejenže neklesnou, ale dokonce porostou dál.

Pět let na talíři: Kolik co stálo, stojí a bude stát

druh masa cena 2015 cena 2016 cena 2017 cena 2018 cena 2019 rozdíl za 5 let předpokládaná cena (rozdíl oproti cena nynějšku) po zdražení vepřová krkovice (1 kg) 107,74 Kč 106,73 Kč 125,08 Kč 123,79 Kč 132,31 + 24,57 Kč (+22,8%) 152,16 Kč (+ 19,85 Kč, + 15 %) vepřový bůček (1 kg) 80,66 Kč 80,51 Kč 94,24 Kč 90,68 Kč 95,57 Kč + 14,91 Kč (+18,48%) 109,91 Kč (+ 14,34 + 15 %) vepřová plec (1 kg) 106,90 Kč 103,57 Kč 120,47 Kč 111,62 Kč 120,51 Kč + 13,61 Kč (+12,73%) 138,59 Kč (+ 18,08 + 15 %) vepřová pečeně (1 kg) 110,79 Kč 105,44 Kč 120,49 Kč 116,23 Kč 129,22 Kč + 18,43Kč (+16,64%) 148,60 Kč (+ 19,38 + 15 %) vepřová kýta bez kosti (1 kg) 116,66 Kč 106,50 Kč 120,84 Kč 125,58 Kč 132,30 Kč + 15,64 Kč + 15,64 Kč (+13,41%) 152,15 Kč (+ 19,85 + 15 %) špekáčky (1 kg) 106,17 Kč 105,56 Kč 111,41 Kč 115,34 Kč 124,78 Kč + 18,61 Kč (+17,53%) 137,26 Kč (+ 12,48 + 10 %) párky (1 kg) 131,99 Kč 133,21 Kč 136,94 Kč 148,33 Kč 156,80 Kč + 24,81 Kč

(+18,80 %) 172,48 Kč (+ 15,68 + 10 %) šunkový salám (1 kg) 127,91 Kč 125,93 Kč 141,91 Kč 139,84 Kč 144,54 Kč + 16,63 Kč

(+13 %) 158,99 Kč (+ 14,45 + 10 %) vepřová šunka (1 kg) 192,25 Kč 194,59 Kč 203,69 Kč 210,03 Kč 216,45 Kč + 24,2

Kč

(12,59 %) 238,09 Kč (+ 21,64 + 10 %) uzená krkovice (1 kg) 140,23 Kč 141,67 Kč 146,61 Kč 149,62 Kč 159,05 Kč + 18,82 Kč (13,42 %) 174,96 Kč (+ 15,91 + 10 %)

Řízek se salátem se prodraží

Ačkoliv ceny letí nahoru už teď, podle analytika Havla máme to nejhorší před sebou. Důvodem je kromě nemocí i fakt, že se neurodily suroviny, které se dávají prasatům do krmných směsí. Hlavně sója a otava. „Vepřový řízek s bramborovým salátem o letošních Vánocích vyjde o dost dráž než loni,“ vysvětlil s tím, že je tzv. prasečí půlroční cyklus.

Tedy že trvá, než se prase vykrmí a jde na porážku. Proto se další faktory, které zdraží vepřové, promítnou v cenách až v listopadu nebo prosinci. A aby toho nebylo málo, tak letos vyletěla kvůli suchu i cena brambor, kdy se kilo šplhá ke 30 korunám.

Vědci radili spotřebu masa omezit

Průměrný „malý český člověk“ každoročně spořádá porci 80 kilo masa. Vědci radí maso nahradit zeleninou a ořechy, aby země zvládala uživit přibývající počet hladových krků a bylo méně dobytka, který by vypouštěl skleníkové plyny a přispíval ke globálnímu oteplování. Nejnovější informace je pro ně splněným snem. Jestli totiž poletí ceny vepřového dál, možná se Češi sami dostanou na doporučených 14 gramů (asi dvě kolečka salámu) červeného masa denně.