Zemřel král vystřihovánek z ABC. Richard Vyškovský (†90) vytvořil Pražský hrad i papírové „angličáky“

Vyškovský se stal vzorem pro všechny další tvůrce vystřihovánek. Osobitý styl a precizní práce papírové modelářství posunuly na úplně jinou úroveň. Jeho velkou výhodou určitě bylo, že vystudoval architekturu. Přesto mu učarovaly modely, a to nejen staveb, ale i automobilů nebo stavebních strojů.

Jedním z jeho prvních modelů bylo historické auto. Vyrobil ho vlastně jenom proto, aby klukům z okolí udělal radost, protože kovová autíčka tzv. „angličáky“ nebyla k dostání. Fotografie se dostaly do novin a tam si jich všiml tehdejší šéfredaktor ABC Vlastislav Toman.

„Jako šéfredaktor jsem tehdy dostával na stůl denní noviny. A já jsem v těch novinách jednou našel reportáž o dvou pánech z jakéhosi ústavu pro rekonstrukci památkových objektů, kteří staví modely autíček. To mě hned praštilo do očí, tak jsem vzal telefon a začal jsem zjišťovat, jak je kontaktovat. Dostal jsem se k nim, pozval jsem je do redakce, popovídali jsme si a předal jsem je naším kolegům, kteří dělali přílohy, “ řekl Blesk Zprávám nedávno Toman v rozhovoru. Z vlastně náhodného setkání dvou stejně starých mužů se nakonec stala spolupráce na desítky let.

Práce Richarda Vyškovského dělala radost generacím malých kluků a některým z nich vystřihování vydrželo i v dospělosti. A mají si z čeho vybírat: zámky, lidová architektura, závodní formule, stavební stroje a také Pražský hrad, který je zřejmě jeho největším dílem. Dalo by se říct, že Vyškovský vytvořil svůj vlastní svět.

Odchodem architekta Vyškovského jeho práce neskončila. Od roku 1997 vydává modely nakladatelství ERKOtyp, jehož spolumajitelem a jednatelem je jeho syn Richard.