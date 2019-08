Matrace mohou ve spánku trávit děti, tvrdí studie. Ekolog radí s výběrem bezpečné

Matrace vyrobené z polyuretanové pěny (PUR) mohou během spánku uvolňovat látky, které jsou toxické a zvlášť pro děti mimořádně nebezpečné. Varuje před tím studie Izraelského technologického institutu, která vyšla v odborném časopise Environmental Science and Technology. Petr Ledvina z Ekologického institutu Veronika potvrzuje, že PUR pěna některým lidem způsobuje problémy. A vyjmenoval materiály, které jsou podle něj bezpečnější.

Problém u polyuretanových pěn představuje to, že se z nich uvolňují tzv. těkavé organické látky označované jako VOC (z anglického volatile organic compound). Do ovzduší je vypouští celá škála předmětů, mimo jiné barvy nebo parfémy. Jde o sloučeniny, které na slunci reagují s oxidy dusíku a vytváří další látky.

Diskuse o tom, že tyto chemikálie mohou být nebezpečné, probíhají už několik let. Mají způsobovat astma, poškozovat imunitu (zejména u kojenců) a zvyšovat riziko srdečních příhod. Když je jim člověk vystaven často, může nastat zarudnutí očí a hrozí mu i rakovina.

Nikdo by se takovým látkám tudíž neměl vystavovat příliš. Jenže pokud vlastní matraci z polyuretanové pěny, právě to se podle izraelské studie děje. Největší nebezpečí panuje v noci, kdy se postel zahřeje, čímž se uvolní více VOC a lidé je pak dýchají. Pokud není v ložnici otevřené okno, situace je ještě horší.

Pozor hlavně u batolat a malých dětí

Izraelský tým to zjistil tak, že umístil několik PUR matrací do speciální místnosti. A pak pomocí metody nazvané plynová chromatografie-hmotnostní spektrometrie měřil úroveň osmnácti těkavých látek, které se z nich uvolňovaly. Tak vyšlo najevo, že ze všech PUR vycházelo podobné množství chemikálií, jen z dětských se uvolňovala navíc ještě jedna konkrétní, která zajišťuje protihořlavé schopnosti materiálu.

„Vzhledem k tomu, jak dlouho lidé v prostředí pro spaní tráví, jsou emise VOC důležité,“ komentovala studii její spoluautorka Yael Dubowski. A dodala, že nejvíce organických těkavých látek matrace uvolňovaly zrovna tehdy, když je výzkumníci zahřáli na teplotu lidského těla.

Co to znamená? Ani nyní pravděpodobně člověk neonemocní rakovinou jen proto, že má doma matraci z polyuretanové pěny. „Ovšem u batolat a malých dětí by některé složky, například acetaldehyd, formaldehyd a benzen, mohly mít nebezpečné účinky,“ říká Dubowski. Tyto tři látky patří mezi VOC a najdeme je například v cigaretovém kouři.

Zvolte přírodní materiály, radí ekolog

I ekolog Petr Ledvina potvrzuje, že děti jsou v tomto zranitelnější. „Dýchají na jednotku hmotnosti více než dospělí, mají menší dýchací cesty a plíce,“ uvedl pro Blesk Zprávy s tím, že jejich orgány jsou teprve ve vývinu. Spánkem navíc tráví mnohem více času.

Ani expert nevnímá PUR jako nejzdravější materiál v ložnicích. „Polyuretanové pěny, které tvoří hlavní složku klasických matrací, obsahují kromě změkčovačů právě zpomalovače hoření, které se při dlouhodobé expozici podílejí na vzniku alergií, kožních onemocnění i poruchách hormonální rovnováhy,“ varoval Ledvina, co mohou lidem způsobit.

Čeští výrobci na certifikát zatím nedosáhli

Kdo se chce vyhnout možným rizikům, má sáhnout po přírodních látkách. „Těmi jsou například ovčí vlna, biobavlna, koňské žíně, přírodní kaučuk a různé druhy vláken jako třeba kokosové, konopné a lněné,“ vyjmenoval ekolog.

Zákazníci si nicméně mohou oddechnout, nemusí komplikovaně zkoumat visačky. V Evropské unii existuje ekoznačka pro matrace, která co největší zdravotní nezávadnost a nízkou ekologickou stopu garantuje. Dokonce přímo limituje úroveň VOC, které materiál může vypouštět, plus těžkých kovů, jako je nikl nebo olovo.

Jediným problémem je, že certifikát momentálně drží v EU jen tři firmy – jedna rakouská, jedna dánská a jedna francouzská. Mnoho výrobců se jim však blíží, včetně několika českých.