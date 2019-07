Češi milují exotické dovolené a neváhají za ně dát statisíce. Vyráží ale i na Antarktidu

Za luxusní dovolenou jsou Češi ochotni průměrně utratit 41.500 korun na osobu. Pokud se na ni vydají, nejčastěji míří do Asie, jde o Spojené arabské emiráty, Maledivy, Thajsko, Bali a Vietnam. Vyplývá to z dat cestovní kanceláře Zanzo, jež se na luxusní dovolené v exotických zemích specializuje. Klientů, kteří si chtějí za mimořádné zážitky zaplatit a vyhnout se davům turistů, podle ní přibývá. I další cestovní kanceláře potvrzují, že častěji připravují dovolené na přání, a individuální ceny pak šplhají i do jednotek milionů korun.