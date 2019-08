Babiš a sex táhnou, čemu se Češi smějí? Kreslíř: Nakreslím pinďoura a národ řičí

„Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlíp,“ praví přísloví. Ale kdo se vtipům směje jako první? Kdo prověřuje kvalitu toho, co se dostane ke čtenářům? Za každým kreslířem stojí silná žena. A to dokonce i za tím, který o ženách kreslí vtipy.

Václav Novák: Prvním kritikem je partnerka. Nepohybuje se na sociálních sítích a čte jen hlavní zprávy obecně. Není moc ovlivněná internetem. Pokud se zasměje, je to ok. Líbit se to bude všem.

Václav Veverka: Mým prvním kritikem bývá, kdo by to byl řekl, manželka. Pokud jí ten vtip ukážu. Pak jsou dvě možnosti – když si zaťuká na čelo, zbystřím a říkám si: „to by mohlo bejt dobrý“… když se jí to líbí, jsem ostražitej.

Jan Tatarka: Mým prvním kritikem jsou moje slzy! Když u kreslení pláču smíchem, tak vím, že ostatní budou také! Čím méně slz, tím vlažnější fór.

Mirek Vostrý: Nejlepší je moje žena. Pokud se jí to líbí, vím, že je vtip dobrý. Pokud začne kritizovat, vím, že vtip musím předělat. Mám to vyzkoušené. Ta moje holka na to má prostě čuch.