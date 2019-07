Zalando rozzuřilo Čechy. Náhlý konec 70% slev na boty hájí e-shop přemírou zájmu

Chtěli na internetu koupit boty s výraznou slevou, místo toho jsou pořádně naštvaní. Řeč je o části zákazníků internetového obchodu Zalando, který se tento týden postaral svou akcí v Česku o nákupní horečku. Nabízel 70procentní slevu na všechno zboží, i to zlevněné a značkové. Problém nastal, když v sobotu zlevnily boty a kód na jejich laciný nákup měl vydržet do neděle. Jenže Češi vzali e-shop útokem a Zalando v reakci slevy pozastavilo. Firma tvrdí, že do doby, než doplní zásoby, lidé ale zuří. Vadí jim i to, že jim často boty mizely z košíku před dokončením nákupu.