Lidstvo míří k obří hroudě zlata. Moc se neradujte, vzkazují čeští astronomové

Pohádkové bohatství je na dosah, tedy alespoň ve vesmírných měřítcích. Lidstvo se chystá k asteroidu Psyche, který by měl obsahovat tolik zlata, že každý z nás by byl rázem pohádkový boháč. Ale neradujte se předčasně, vzkazují přes Blesk Zprávy čeští astronomové. Všechno totiž ještě může být úplně jinak.

Mezi Marsem a Jupiterem je poklad, jehož cena je skutečně astronomická. Planetka Psyche by mohla být složena z kovů - ze železa, z niklu a také ze zlata. Toho je tam prý tolik, že na Zemi by mělo cenu až 10 biliard dolarů. Rozepsaná ta částka vypadá takto: 10 000 000 000 000 000. Úplně každý člověk na naší planetě by se tak mohl stát dolarovým milionářem.

Video Asteroid Psyche - NASA

Kde je háček?

Blesk Zprávy zjišťovaly, kdy všichni zbohatneme. A odpověď českých astronomů nepotěší. Zatímco světová média mají o zlatu zcela jasnou představu, tak vědci jsou mnohem opatrnější. „Složení na dálku zjišťujeme spektrometricky, měříme odraz světla od povrchu. Ale to je velmi orientační. Navíc se v poslední době ukazuje, že váha a velikost u Psyche tak úplně neodpovídají předpokládanému složení. Nakonec všechno může být úplně jinak,“ řekl Blesk Zprávám Petr Scheirich z Astronomického ústavu AV ČR.

„Složení asteroidu Psyché je výjimečné. Žádná planeta, měsíc, kometa či planeta, které dosud byly navštíveny kosmickými sondami, totiž nemají téměř výhradně kovové složení,“ doplnil ředitel Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy Tomáš Prosecký.

Jednoduše řečeno - na takovou dálku se přítomnost velkého množství zlata stoprocentně zjistit nedá. Ovšem za pár let by mohlo být jasněji. K asteroidu se totiž chystá sonda 16 Psyche americké vesmírné agentury NASA. Její start byl ohlášen na rok 2022, a když všechno dobře půjde, někdy kolem roku 2030 by mohlo být jasno.

První turisté se na Mezinárodní vesmírnou stanici podívají už příští rok. Pobyt potrvá až 30 dní

Těžaři míří ke hvězdám

Přírodní zdroje na Zemi jsou omezené. Lidstvo musí vynakládat čím dál větší úsilí, aby se dostalo k novým nalezištím. A vesmír vypadá jako bezedný. Už v roce 1983 v USA vznikla společnost OffWorld, která chce suroviny dovážet z asteroidů v blízkosti Země. Skutečný boom ale nastal po roce 2010 a trvá dodnes. Většina firem byla založena v USA, ale v první desítce najdete i dvě britské. Zatím ale vesmírný prostor jen mapují. Například ví, že na Anterosu by se mohly slušně napakovat - odhadovaný výnos by tu byl 1250 miliard dolarů. Na druhou stranu asteroid DO3 je úplně marný, tam je surovin jen za 0,06 miliardy.

Další Čech se chystá do vesmíru. Raketu si prý vyrobí sám

A jsou to zase čeští astronomové, kdo se drží při zemi. „Do té doby, než to bude konkrétní program, na který budou vyděleny konkrétní peníze, tak to patří do říše fantazie. Takže na asteroidu jen tak nezbohatneme,“ řekl Blesk Zprávám Prosecký. A jeho kolega z astronomického ústavu Petr Scheirich to potvrzuje: „O těžbě nerostů se hodně mluví, ale ta doba tady zdaleka ještě není. Stále by to bylo tak drahé, že by se to prostě nevyplatilo. Aktuální to bude za desítky let“.

Vesmírné zákony

I když si na zlato z asteroidu musíme počkat, už existují zákony, které s ním počítají. První zákon o těžbě surovin ve vesmíru vznikl ve Spojených státech za doby prezidentování Baracka Obamy. Pravidlo je jednoduché: Pokud suroviny ve vesmíru vytěží americká firma, tak jsou její.

V Evropě jako první začalo vesmírnou legislativu řešit maličké Lucembursko. Samo se do kosmu nechystá, ale myslí dopředu – chce se stát základnou pro soukromé těžařské firmy. Zisky v budoucnosti by mohly být tak obrovské, že i nízké daně by přinesly spoustu peněz.