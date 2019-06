Druhé pokračování 11dílného satirického seriálu Český vesmír, tentokrát s do očí bijícím názvem a narážkou na premiéra Babiše, a totiž Čím výše vystoupám, tím déle padám, sleduje naivní snažení vynálezce a vizionáře Míry vystoupat ke hvězdám ve vlastními silami zkonstruovaném balónu, pojmenovaném po ministryni spravedlnosti Marii Benešové, proti níž se od jejího nástupu do funkce pořádají pro někoho z neznámých důvodů hromadné demonstrace.

Prohlášením „Ve středu Evropy leží Česká republika, která se díky mým objevům stane i středem Země“ začíná druhý díl, ve kterém pomalu, ale jistě gradují snahy vynálezce Míry nalézt způsob, jak pokořit troposféru, stratosféru, mezosféru a ocitnout se tak ve vesmíru.

Jako jediný realizovatelný způsob se mu zatím jeví zkonstruování balónu, avšak namísto využití horkého vzduchu uvidíte, že například v jednom ze záběrů používá hélium, kterým plní obyčejný gumový balónek. Jak asi jeho snažení dopadne? Se slovy „Nikdy to nevzdám! Nikdy! Nechť si to všichni zapamatují,“ se to snílkovi Mírovi možná podaří a určitě mu držíme palce!

Kdo je Míra Čech?

Tento vynálezce a objevitel se již na základní škole potýkal s vadou řeči, která ho dostala do mnoha nepříjemných situací. I proto se zaměřil především na sebevzdělávání. Mezi témata, která ho nejvíce zajímala, patřila zejména fyzika, matematika, chemie a praktická věda. Řemeslnou zručnost získal na studiích truhlařiny a zámečnictví. Studoval VUT v Brně, ale nedokončil ji – rovnou se vrhl na dráhu vynálezce a objevitele. Oženil se s Jaruškou Novákovou a mají spolu syna. Jeho základním mottem je: Rodina, vlast, věda!