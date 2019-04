Americký astronaut Andrew Feustel (53) v milovaném Česku: Pobyt v kosmu neomrzí!

Přesně 226 dní strávil americký astronaut Andrew Feustel (53) ve vesmíru. Patří tak v tomto směru mezi nejzkušenější. Do Česka, které je díky manželce jeho druhou vlastí, zamířil v těchto dnech propagovat vědecký výzkum a podělit se o své zážitky.

Andrew Feustel se v roce 2009 stal 490. člověkem, který se na naši planetu podíval z vesmíru. Poté v něm dohromady strávil neuvěřitelných 226 dní. Přes 61 hodin pak pracoval ve volném kosmickém prostoru, což z něj v tomto ohledu dělá třetího nejzkušenějšího astronauta všech dob! „Pobyt ve vesmíru pro mě není stres, je to prostě moje práce,“ říká bez hnutí brvou Andrew Feustel. Do Česka, kde má v plánu pět přednášek, s ním přicestovala i jeho žena Indira Feustelová (53), jejíž maminka se narodila ve Znojmě.

Těšil jste se do Česka a do Prahy?

„Praha je nádherné město, vždy fascinovaně pozoruju tu scenerii z letadla. Je to krásné, jako se dívat z vesmíru.“

Vzpomenete si na svoji první vesmírnou misi?

„V roce 2009 jsem letěl k Hubbleovu teleskopu a na doporučení ženy s sebou bral Písně kosmické. Doufal jsem, že tím inspiruji mladé Češky a Čechy, aby se vydali podobnou cestou jako já.“

Proč jste se stal astronautem?

„Byl to můj sen odmala a jsem rád, že jsem si ho splnil. Je to velký závazek a chci se i nadále věnovat této fascinující práci. A taky doufám, že ještě uvidím člověka na Měsíci.“

Neomrzí pobyt ve vesmíru?

„Rozhodně ne, nikdy se z toho nestane rutina. Je to podobné, jako když máte táborák a díváte se do ohně, jak se točí. Vždycky tam spatříte něco nového, co jste minule neviděli.“

Krteček i Neruda

Andrew Feustel si Česko zamiloval, stalo se vlastně jeho druhou vlastí, letos se sem vrátil již potřetí. Na každou vesmírnou misi s sebou vzal nějakou věc s vazbou právě na Česko.

2009 raketoplán Atlantis: Písně kosmické a česká vlajka (nyní vystavené na observatoři v Ondřejově)

2011 raketoplán Endeavour: Krteček astronaut (nyní objíždí Česko v rámci vzdělávacích programů)

2018 Mezinárodní kosmická stanice: Menší Krteček, navíc i kopie kresby Měsíční krajina od dětské oběti holokaustu z Terezína Petra Ginze.

Víte, že...

Ti, kteří létají do vesmíru, jsou v USA a západní Evropě označováni jako astronauté, zatímco v Rusku a východní Evropě jako kosmonauti.