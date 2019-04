Astronaut NASA a milovník Krtečka je v Česku. Co trápí jeho krásnou ženu?

Milovník Krtečka, svíčkové i piva, astronaut NASA Andrew Feustel, opět zavítal do České republiky. Doprovází ho i manželka Indira, jejíž maminka pochází ze Zlína. Jejich první zastávka směřovala do Prahy, kde se kráska svěřila novinářům, že být ženou astronauta není po psychické stránce vůbec jednoduché. „Když mi ale zavolal tam seshora a ukázal okénkem naši Zemi, bylo to najednou hrozně krásné,“ řekla během zahájení jejich českého „turné“ po přednáškách. Feustel vzal s sebou do vesmíru v minulosti Krtečka, Písně kosmické od Jana Nerudy i kresbu z Terezína. V Česku bude až do 15. dubna. Blesk Zprávy přinášejí přehled, kde ho můžete potkat.

„Je to samozřejmě těžké, když je manžel sedm měsíců pryč, ale zároveň hrozně krásné, když jsme spolu mluvili a on letěl vzduchem k okénku, aby ukázal naši Zemi. Přesto je to obrovská psychická zátěž,“ svěřila se Indira během zahájení jejich společné návštěvy v České republice, kde s manželem absolvují řadu přednášek například v Olomouci, Ostravě nebo Brně.

První výlet ale plánují ještě v pátek na Petřín. „Praha je nádherné město, vždy fascinovaně pozoruju tu scenérii z letadla. Je to skoro jako ve vesmíru,“ vtipkoval Feustel, jehož kroky povedou odpoledne i do pražského planetária ve Stromovce.

Indira: „Vezme i kousek české duše“

Indira do tuzemska jezdí pravidelně, má tady totiž kořeny. Její maminka je rodačka ze Znojma a s dcerou pravidelně pilovala češtinu. „Všechno jsem ale zapomněla,“ smála se Indira, když se publiku představila lámanou češtinou. „Přesto jsem moc ráda, že tu s vámi můžu být,“ dodala, a dokonce si během tiskové konference udělala „selfíčko“.

Astronautovi se jednou povedlo své manželce z vesmírné stanice zavolat přímo do Česka. „Šel jsem s Indirou po Praze, když v tom zvedne telefon a nadšeně říká, že jí volá Andrew. Divil jsem se, že už je zpátky, ale ona se jen usmála a ukázala nahoru,“ přidal se k vyprávění mluvčí Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavel Suchan.

Indira Feustel s manželem astronautem - kráska s českými kořeny si nezapomněla udělat i selfie | Reprofoto AVČR

Na manželovo povolání je Indira prý hrdá, především pak na to, že s sebou do vesmíru pokaždé vezme „kousek české duše“. V roce 2009 si totiž Feistel přibalil na výpravu do malého kufříku s osobními věcmi Písně kosmické od Jana Nerudy, o dva roky později pak Čechy milovaného Krtečka. Ten se mimo Zem podíval následně i podruhé, i když už v menším provedení.

Loni se na oběžnou dráhu dostala také kresba židovského chlapce Petra Ginze z koncentračního tábora Terezín. Kresba je pro astronauty symbolem neštěstí, nejen kvůli svému historickému odkazu, ale i proto, že se jedna její kopie nacházela v roce 2003 v raketoplánu Columbia. Stroj ale při návratu na Zem havaroval a kresba shořela spolu s posádkou. Nyní čeká „astronautskou kopii“ výlet do Terezína, kde ji Feustelovi předají řediteli tábora.

Během své návštěvy v České republice navštíví astronaut také Univerzitu Palackého v Olomouci, své zkušenosti předá studentům v úterý 9. dubna. Večer zasvětí v Olomouci ještě jedné přednášce v Pevnosti poznání. Podrobnější program Feustela i s odkazem na rezervaci míst najdete na webu Akademie věd.

Po návratu se astronaut nepostaví

A jak vnímá samotný astronaut svoji práci? „Nikdy se z toho nestane rutina, nejsem z ní nervózní, je to práce, ale vždycky je to speciální a výjimečné, že se můžu podívat na naši planetu,“ okomentoval. Doufá také, že se bude podílet na nové misi, kterou plánuje NASA uskutečnit do pěti let - totiž další přistání na Měsíci.

Během konference se svěřil novinářům i s jednou zajímavostí - že se mají astronauti po návratu na Zem problém postavit. Stav beztíže totiž ubírá tělu energii a svaly i kosti slábnou. „Musíme denně dvě hodiny cvičit, abychom se udrželi ve formě a svaly i kosti nezdeformovaly,“ osvětlil Feustel. Řada vesmírných pracovníků dokonce bere léky, aby dokázali udržet po návratu na Zem rovnováhu.

„Ještě čtyři hodiny po přistání se nemůžu postavit na nohy. Existuje i video, kde se ještě den po přistání mám postavit, zavřít oči a jít rovně, což prostě nebylo možné. Díky cvičení jsou svaly celkem v pořádku, ale právě s rovnováhou je strašný problém,“ osvětlil astronaut. Na závěr pak dodává, že je to ale pro každého individuální a každý letec reaguje jinak, on už prý po měsíci řídil závodní auto.